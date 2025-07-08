Bocoran Mobil Baru Hyundai, Stargazer Facelift Segera Meluncur?

JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memberikan bocoran soal mobil barunya yang bakal meluncur di Tanah Air. Ini disampaikan melalui sebuah teaser pada akun Instagram resmi mereka @hyundaimotorindonesia.

1. Teaser Mobil Baru

Terdapat tiga foto terbaru yang diunggah dalam akun tersebut dan disematkan pada kolom paling atas. Pada foto kedua, terlihat bentuk produk terbaru mereka melalui siluet bagian depan dan belakang.

"Mobil yang mengerti lika-liku jalanan Indonesia," bunyi keterangan dalam unggahan foto tersebut, dikutip pada Selasa (8/7/2025).

Dari teaser tersebut, diyakini itu merupakan sebuah mobil MPV dengan desain fascia yang lebih modern dan berkarakter. Dari gambar tersebut, terlihat lampu depan dengan desain LED membentuk huruf "H", yang kini menjadi identitas baru Hyundai secara global.

Bagian belakang mengingatkan pada model Stargazer dengan LED lampu belakang yang membentuk huruf "H". Diyakini itu merupakan model terbaru dari Stargazer yang akan diluncurkan dalam waktu dekat.

Bagian atap menunjukkan siluet roof rail berwarna hitam yang memberikan kesan sporty. Kendati begitu, bentuk bodi secara keseluruhan tampaknya masih mempertahankan karakter Stargazer sebelumnya.

2. Hyundai Stargazer Facelift

Kehadiran Stargazer terbaru sudah terendus sejak Hyundai mendaftarkan kode kendaraan baru di laman Samsat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Jakarta. Terdapat kode "STRGZRCARTEN" yang didaftarkan dalam enam varian.