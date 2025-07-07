Viral Air EV Kebakaran di Bandung, Wuling Pastikan Api Bukan Berasal dari Baterai

JAKARTA – Insiden terbakarnya sebuah Wuling Air EV di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (5/7/2025) menjadi viral di media sosial. Menanggapi kejadian tersebut, Wuling Motors langsung mengambil tindakan untuk menyelidiki dan mengidentifikasi penyebab kebakaran.

Menurut Maulana Hakim, Aftersales Director Wuling Motors, proses investigasi kebakaran ini telah dilakukan bersama pihak-pihak terkait. Penyelidikan ditujukan untuk mencari asal mula munculnya api pada mobil listrik berukuran kompak itu.

Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan bahwa api bukan berasal dari baterai karena tidak ada kerusakan pada komponen tersebut. Bahkan, kondisi baterai ditemukan masih cukup baik setelah proses pemadaman yang dilakukan Pemadam Kebakaran setempat.

"Kami ingin menyampaikan bahwa komponen baterai tegangan tinggi yang terletak di bawah kabin mobil dan motor listrik yang berada di bagian belakang mobil ditemukan dalam kondisi yang utuh dan normal usai proses pemadaman selesai," kata Maulana dalam pernyataan resmi yang diterima Okezone.

"Oleh karenanya, dapat dipastikan bila komponen tersebut tidak ada kaitannya dan juga bukan pemicu dari insiden ini," lanjutnya.

Kendati begitu, investigasi masih dilakukan oleh Wuling bersama pihak terkait mengenai sumber api, terutama di bawah kap depan mobil yang terlihat lebih dulu mengeluarkan asap tebal dan api sejak awal.