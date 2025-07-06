Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Wajib Putih, Mobil Warna Lain Bakal Ditilang di Kota Ini

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |18:02 WIB
Wajib Putih, Mobil Warna Lain Bakal Ditilang di Kota Ini
Mobil warna putih (Via BBC)
A
A
A

JAKARTA - Selain putih, mobil berwarna lainnya dilarang beredar di kota ini. Peraturan ini sudah berlaku selama bertahun-tahun sehingga hanya mobil berwarna putih yang berseliweran di jalanan. 

1. Hanya Boleh Warna Putih

Peraturan tersebut berlaku di Ibu Kota Turkmenistan, Ashgabat. Mobil berwarna gelap atau mencolok dilarang berkeliaran di kota tersebut. Hanya mobil berwarna putih yang boleh wara wiri di sana. Itu pun tidak boleh kotor.

Melansir The Diplomat, Minggu (6/7/2025), aturan tersebut mulai berlaku pada Januari 2018. Mobil berwarna hitam dan mencolok mulai dilarang masuk. Bahkan, ornamen di setiap kota juga diubah menjadi warna putih.

Setelah kebijakan tersebut berlaku, warga yang tinggal di sana dikabarkan langsung memadati bengkel cat bodi mobil. Mereka mengubah warna mobilnya menjadi putih bersih agar tidak terkena tilang.

Pada sektor otomotif, Ashgabat telah menerapkan aturan yang berbeda dibandingkan kota-kota lainnya. Pada 2014, dilarang penggunaan kaca film gelap. Setahun berikutnya, ada larangan impor mobil hitam. Ini menjadi langkah awal untuk peraturan berikutnya.

Pada 2015 juga diterapkan aturan pembatasan impor ukuran kapasitas mesin. Hal tersebut ditujukan untuk menekan polusi udara yang biasanya disumbangkan dengan mesin berkapasitas besar dan kecil.

Uniknya, pemerintah setempat juga mewajibkan pemilik mobil menjaga kebersihan kendaraannya. Sedikit debu yang menempel pada bodi mobil bisa jadi alasan polisi memberhentikan dan memberi denda.

Warna putih ini diinisiasi oleh mantan Presiden Turkmenistan, Gurbangguly Berdymukhammedov. Menurutnya, warna putih dapat membawa keberuntungan dan dikenal sebagai warna suci.

 

