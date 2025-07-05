5 Kecelakaan Lamborghini Paling Disorot Selain Diogo Jota, Salah Satunya di Indonesia

JAKARTA – Bintang sepak bola Portugal dan Liverpool Diogo Jota meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat mengendarai supercar Lamborghini di Spanyol. Menurut laporan, Lamborghini yang dikendarai Jota mengalami pecah ban saat melaju dalam kecepatan tinggi.

Lamborghini dikenal sebagai brand supercar bertenaga tinggi dan dapat dipacu dalam kecepatan tinggi. Tetapi, meski dilengkapi dengan berbagai sistem berkendara dan keamanan, Lamborghini tidak luput dari catatan kecelakaan, beberapa di antaranya bahkan mematikan.

Mengendarai mobil dengan tenaga besar seperti Lamborghini memerlukan kontrol yang prima. Kelengahan berkendara kerap menjadi penyebab terjadinya kecelakaan yang melibatkan Lamborghini.

Berikut 5 kecelakaan besar yang melibatkan Lamborghini dalam beberap tahun terakhir:

Kecelakaan Lamborghini Diogo Jota

Insiden yang terjadi pada Juli 2025, hanya beberapa hari lalu ini adalah kecelakaan Lamborghini terbaru yang menjadi sorotan dunia. Kecelakaan ini merenggut nyawa Diogo Jota dan adiknya Andre Silva.

Diogo Jota dan Andre sedang mengendarai Lamborghini Huracan Performante di Jalan Tol di Zamora, Spanyol dalam kecepatan tinggi. Lamborghini Jota dilaporkan berusaha menyalip kendaraan lain ketika mengalami pecah ban membuatnya keluar jalur dan terbakar.

Lamborghini Tabrak Suzuki S Presso di Tol Jombang

Kecelakaan yang terjadi pada Mei 2025 ini melibatkan Lamborghini Revuelto hybrid model baru, menyebabkan mobil seharga miliaran itu rusak parah. Menurut informasi, Lamborghini Revuelto tersebut melaju dengan kecepatan tinggi di Tol Jombang-Mojokerto ketika menabrak Suzuki S Presso.

Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya kerusakan parah pada bagian depan Lamborghini, sementara Suzuki S Presso oleng menabrak pembatas jalan.