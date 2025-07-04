Xiaomi Luncurkan Redmi Pad 2 Dibanderol Nyaris Rp2 Juta, Intip Spesifikasinya

JAKARTA – Xiaomi Indonesia meluncurkan Redmi Pad 2. Tablet tersebut dibanderol hampir Rp2 juta.

1. Spesifikasi Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 menggunakan layar 11 inci beresolusi resolusi 2.5K dan refresh rate 90Hz. Layar Redmi Pad 2 juga telah tersertifikasi TÜV Rheinland.

Redmi Pad 2 ditenagai prosesor Helio G100-Ultra. Tablet anyar Xiaomi ini dibekali baterai berkapasitas 9.000 mAh. Baterai Redmi Pad 2 ini diklaim mendukung masa pakai lama, seperti pemutaran video hingga 17 jam non-stop.

Xiaomi Redmi Pad 2 (Rahman Asrmadika)

Redmi Pad 2 menjadi tablet Xiaomi pertama di segmennya yang mendukung penggunaan stylus. Ini memungkinkan pengguannya, termasuk anak-anak menuangkan kreativitasnya melalui gambar dan catatan visual.

Fitur lainnya adalah Wireless Extension Display. Fitur ini memungkinkan Redmi Pad 2 berfungsi sebagai layar kedua secara nirkabel. Tablet ini juga dibekali empat speaker Dolby Atmos.