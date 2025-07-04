Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Xiaomi Luncurkan Redmi Pad 2 Dibanderol Nyaris Rp2 Juta, Intip Spesifikasinya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |13:02 WIB
Xiaomi Luncurkan Redmi Pad 2 Dibanderol Nyaris Rp2 Juta, Intip Spesifikasinya
Xiaomi Luncurkan Redmi Pad 2 Dibanderol Nyaris Rp2 Juta, Intip Spesifikasinya (Rahman Asmardika)
A
A
A

JAKARTAXiaomi Indonesia meluncurkan Redmi Pad 2. Tablet tersebut dibanderol hampir Rp2 juta.

1. Spesifikasi Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 menggunakan layar 11 inci beresolusi resolusi 2.5K dan refresh rate 90Hz. Layar Redmi Pad 2 juga telah tersertifikasi TÜV Rheinland.

Redmi Pad 2 ditenagai prosesor Helio G100-Ultra. Tablet anyar Xiaomi ini dibekali baterai berkapasitas 9.000 mAh. Baterai Redmi Pad 2 ini diklaim mendukung masa pakai lama, seperti pemutaran video hingga 17 jam non-stop. 

Xiaomi Redmi Pad 2 (Rahman Asrmadika)
Xiaomi Redmi Pad 2 (Rahman Asrmadika)

Redmi Pad 2 menjadi tablet Xiaomi pertama di segmennya yang mendukung penggunaan stylus. Ini memungkinkan pengguannya, termasuk anak-anak menuangkan kreativitasnya melalui gambar dan catatan visual. 

Fitur lainnya adalah Wireless Extension Display. Fitur ini memungkinkan Redmi Pad 2 berfungsi sebagai layar kedua secara nirkabel. Tablet ini juga dibekali empat speaker Dolby Atmos. 

 

Halaman:
1 2
      
