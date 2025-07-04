Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Vision Pro Bikin Mabuk Perjalanan, Apple Kembangkan Fitur Baru

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |11:13 WIB
Vision Pro Bikin Mabuk Perjalanan, Apple Kembangkan Fitur Baru
Vision Pro Bikin Mabuk Perjalanan, Apple Kembangkan Fitur Baru (Dok Apple)
A
A
A

JAKARTA - Pengguna Apple Vision Pro mengeluhkan mabuk perjalanan saat memakai alat tersebut di dalam mobil. Bahkan, ada pula yang mengeluhkan merasa mual saat memakai Vision Pro di pesawat. 

Apple Vision Pro

Apple menerima banyak laporan mengenai hal ini. Raksasa teknologi itu meresponsnya dengan mengembangkan teknologi terbaru untuk mengatasi hal tersebut.

Melansir Apple Insider, Jumat (4/7/2025), untuk mengatasi hal tersebut Apple sebelumnya memperkenalkan fitur Vehicle Motion Cues di iOS 18. Ini menampilkan serangkaian titik bergerak di layar iPhone agar mata pengguna bisa menerima sinyal gerakan yang sesuai seperti dirasakan tubuh.

Kini, hal tersebut sudah dipatenkan dengan nama baru "immersive virtual display". Ini menunjukkan versi itu dapat digunakan pada Apple Vision Pro, atau mungkin pada versi berikutnya di masa mendatang.

Dalam dokumen paten tersebut, Apple menjelaskan,  memberikan pengalaman virtual reality (VR) sepenuhnya di dalam kendaraan dapat menimbulkan mabuk perjalanan karena pengguna kehilangan referensi visual terhadap dunia nyata.

Beberapa penelitian ini berasal dari ketika Apple mengerjakan Apple Car. Itu karena diasumsikan headset akan dikenakan di lingkungan yang sepenuhnya dapat dikontrol. Misalnya, pengguna dapat merasakan hembusan angin atau panas melalui sistem HVAC, suara surround dan efek suara melalui sistem audio, dan akselerasi atau gerakan listrik melalui jok.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
