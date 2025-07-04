Segini Harga Lamborghini Huracan, Mobil yang Ditumpangi Diogo Jota

Segini Harga Lamborghini Huracan, Mobil yang Ditumpangi Diogo Jota (Carscoops)

JAKARTA - Lamborghini Huracan yang ditumpangi penyerang Liverpool asal Portugal yakni Diogo Jota merupakan supercar terlaris dari produsen Italia tersebut. Lamborghini Huracan dibanderol 250 ribu poundsterling atau sekitar Rp5,54 miliar.

1. Harga Lamborghini Huracan

Namun, di Indonesia harganya berkisar Rp8-10 miliar. Harga itu tergantung personifikasi kendaraan tersebut.

Lamborghini Huracan merupakan supercar penerus model Gallardo, yang legendaris. Huracan diproduksi dari tahun 2014 hingga 2024.

Huracan tercatat sebagai model Lamborghini terlaris. Secara global, penjualannya lebih dari 25 ribu unit.

2. Spesifikasi Lamborghini Huracan

Untuk spesifikasinya, secara eksterior Huracan memiliki bahasa desain yang berani dan tajam serta bentuk heksagonal yang menggabungkan antara kokpit dengan bodi belakang.

Masuk ke dalam, interiornya seperti kokpit pesawat. Ada layar 12,3 inci full color TFT untuk memberikan informasi ke pengemudi.

Material interior dan jok kulitnya juga tidak sembarangan, Lamborghini menggunakan kulit Nappa dan Alcantara dengan kombinasi warna yang dapat dipilih konsumen.

Untuk dapur pacunya, Lamborghini Huracan disematkan mesin V10 5.2 liter. Mesin itu mampu memuntahkan tenaga hingga 610 HP pada 8.250 RPM dan torsi puncak 560 Nm pada 6.500 RPM.