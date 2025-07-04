Intip Spesifikasi Lamborghini Huracan, Mobil yang Ditumpangi Diogo Jota

JAKARTA - Pemain Liverpool asal Portugal, Diogo Jota, meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di Spanyol. Mobil yang ditumpanginya hilang kendali lalu keluar jalur hingga mengakibatkan ringsek dan terbakar.

1. Lamborghini Huracan

Dari keterangan polisi setempat, mobil yang ditumpangi Diogo Jota adalah Lamborghini Huracan. Mobil tersebut pecah ban saat menyalip kendaraan lain dalam kecepatan tinggi.

Lamborghini Huracan kerap terlihat di garasi pesepak bola yang bermain di klub-klub elite Eropa. Model tersebut tidak lagi diproduksi. Namun, Huracan menjadi salah satu model Lamborghini tersukses.

Huracan merupakan supercar Italia yang dijual 250.000 poundsterling atau sekitar Rp5,54 miliar. Supercar ini diminati publik figur, mulai dari pesepak bola hingga selebritas.

2. Spesifikasi Lamborghini Huracan

Diproduksi dari tahun 2014 hingga 2024, Huracan menjadi mobil Lamborghini terlaris. Secara global, penjualannya lebih dari 25.000 unit.

Model ini merupakan penerus dari Lamborghini Gallardo yang cukup legendaris. Secara eksterior, Huracan memiliki bahasa desain yang berani dan tajam serta bentuk heksagonal yang menggabungkan antara kokpit dengan bodi belakang.

Masuk ke bagian dalam, interiornya dibuat seperti kokpit pesawat. Ada layar 12,3 inci full color TFT yang akan memberikan informasi untuk pengemudi.

Material interior dan jok kulitnya juga tidak sembarangan. Lamborghini menggunakan kulit Nappa dan Alcantara dengan kombinasi warna yang dapat dipilih konsumen.