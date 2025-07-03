Fokus Investasi AI, Microsoft Kembali PHK Ribuan Karyawan

JAKARTA - Microsoft pada Rabu, (2/7/2025) mengumumkan akan memberhentikan hampir 4% tenaga kerjanya. Ini merupakan pemutusan hubungan kerja terbaru oleh Microsoft di saat raksasa teknologi itu berupaya mengendalikan biaya di tengah investasi besar-besaran dalam infrastruktur kecerdasan buatan (AI).

Perusahaan yang berbasis di Redmond itu memiliki sekira 228.000 karyawan di seluruh dunia hingga Juni 2024, yang berarti PHK ini akan memengaruhi lebih dari 9.000 pekerja. Pada Mei, Microsoft telah mengumumkan PHK yang memengaruhi sekira 6.000 pekerja.

Perusahaan itu berencana untuk memangkas ribuan pekerjaan, terutama di bagian penjualan, demikian dilaporkan Bloomberg News bulan lalu.

Microsoft telah menjanjikan belanja modal sebesar USD80 miliar untuk tahun fiskal 2025. Namun, melonjaknya biaya untuk meningkatkan infrastruktur AI-nya telah membebani marginnya, dengan margin cloud kuartal Juni diperkirakan akan menyusut dari tahun lalu.

Microsoft mengatakan pada Rabu bahwa mereka berencana untuk mengurangi lapisan organisasi dengan lebih sedikit manajer dan menyederhanakan produk, prosedur, dan perannya, demikian dilansir Reuters.

Seattle Times pertama kali melaporkan PHK tersebut pada Rabu. Secara terpisah, Bloomberg News melaporkan divisi King Microsoft yang berbasis di Barcelona, yang membuat video game Candy Crush, memangkas 10% stafnya, atau sekira 200 pekerjaan.