HOME OTOTEKNO TECHNO

HONOR 400 dan 400 Lite Resmi Meluncur di Indonesia, Intip Harga dan Spesifikasinya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |23:15 WIB
HONOR 400 dan 400 Lite resmi meluncur di Indonesia. (Foto: HONOR)
A
A
A

JAKARTA – Menegaskan kehadirannya di Indonesia, HONOR pada Kamis, (3/7/2025) resmi meluncurkan HONOR 400 Series di Indonesia. Lini smartphone baru HONOR ini hadir dalam dua model yaitu HONOR 400 dan HONOR 400 Lite.

Kedua ponsel ini mengusung teknologi AI imaging dan fitur AI yang ditenagai MagicOS 9.0 berbasis Android 15. Baik HONOR 400 dan HONOR 400 Lite menawarkan kamera dan teknologi fotografi unggulan.

HONOR 400

HONOR 400 dilengkapi dengan kamera utama 200MP Ultra-clear AI Camera yang didukung AI Super Zoom hingga 30x untuk menangkap detail jarak jauh. Kamera HONOR 400 menggunakan sensor besar 1/1,4 inci, bukaan f/1.9, serta stabilisasi ganda OIS + EIS.

Ponsel ini menghadirkan sederet fitur AI untuk mendukung kreativitas dan kemudahan dalam menciptakan konten. HONOR 400 menjadi smartphone pertama di dunia yang dilengkapi fitur AI Image to Video yang memungkinkan pengguna menghidupkan kembali foto-foto tanpa memerlukan editing.

HONOR 400. (Foto: Dika/Okezone)

Selain itu ada juga AI Eraser 2.0 untuk mendeteksi objek di latar belakang; AI Outpainting yang dapat memperluas batas gambar tanpa crop, menjaga objek utama tetap utuh; dan AI CutOut untk memindahkan objek ke latar lain.

HONOR 400 juga dilengkapi dengan fitur-fitur AI Productivity Tools termasuk AI subtitle, yang mengonversi ucapan dalam bahasa asing menjadi teks dalam bahasa pilihan’ AI Translation; Deepfake Detection; AI Notes; dan Google Gemini.

 

