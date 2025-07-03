Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Berkat Fitur Satelit iPhone, Pendaki Ini Selamat dari Ketinggian 11 Ribu Kaki

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |07:02 WIB
Berkat Fitur Satelit iPhone, Pendaki Ini Selamat dari Ketinggian 11 Ribu Kaki (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - iPhone berhasil menyelamatkan nyawa seorang pendaki berkat fitur canggih yang tersemat di dalamnya. Fitur ini membuat tim penyelamat datang tepat waktu dan mengevakuasi pendaki tersebut.

Pendaki Selamat dari Maut Berkat Fitur Satelit iPhone

Melansir Hindustan Times, Jumat (4/7/2025), dalam insiden baru-baru ini, seorang pendaki berusia 53 tahun terdampar di Gunung Snowmass, Colorado. Ia berhasil diselamatkan setelah menggunakan fitur darurat satelit di iPhone miliknya. Ia memanfaatkan fitur tersebut untuk mengirim pesan pertolongan kepada keluarga.

Saat menuruni pegunungan yang tertutup salju, pendaki cedera pada pergelangan tangannya. Hal ini membuatnya tidak dapat melanjutkan perjalanan. Cedera tersebut terjadi pada ketinggian hampir 11.000 kaki, di daerah tanpa sinyal.

Meski tidak ada sinyal seluler, pria itu menggunakan fitur pesan satelit di iPhone untuk mengirim pesan singkat ke anggota keluarga. Pesan ini membuat keluarga itu waspada. Pihak keluarga lalu menghubungi Kantor Sheriff Pitkin County dan Mountain Rescue Aspen untuk meminta pertolongan.

Pusat Komando Darurat Regional Pitkin menerima peringatan pada pukul 08:25 pagi, Senin. Pendaki tersebut dilaporkan berada di Danau Snowmass, di ketinggian hampir 11.000 kaki dan sekitar 13,4 km dari titik awal pendakian Snowmass Creek Trailhead.

Sebanyak 17 relawan penyelamat dari Mountain Rescue Aspen diterjunkan ke lokasi. Karena korban tidak dapat berjalan keluar sendiri, tim evakuasi harus membawanya dengan tandu hingga ke tempat aman, pada pukul 17.30 waktu setempat.

 

Halaman:
1 2
      
