CB650R Curi Perhatian Pengunjung di Jakarta Fair Kemayoran 2025

JAKARTA – Pesta rakyat tahunan Jakarta Fair Kemayoran atau JFK 2025 sudah lebih dari sepekan hadir dan menghibur masyarakat dengan deretan produk-produk menarik dan promo yang istimewa. Ditambah lagi, penampilan para musisi papan atas juga memeriahkan suasana JFK 2025.

Ajang pameran ini berlangsung mulai 19 Juni hingga 13 Juli 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah satu booth yang mencuri perhatian pengunjung adalah booth Astra Honda Motor dengan tampilan modern dan interaktif, serta menyajikan sederet line up sepeda motor Honda yang dibagi menjadi 8 zona Honda.

Pengunjung begitu antusias menyambangi booth Honda. Apalagi bagi pecinta big bike, ini saatnya melihat langsung CB650R terbaru yang mengusung teknologi e-clutch sebagai keunggulannya. Dirilis pada 13 Juni 2025, CB650R diperuntukkan untuk pengendara yang gemar gaya hidup urban dan bertualang.

Salah satu pengunjung, Herdy, mengungkapkan ia telah menanti kehadiran CB650R yang baru ini. Ia merasa puas saat melihatnya langsung. “Penampilannya, body-nya kece banget, sangar,” ucapnya.

Big bike model Neo Sport Cafe Honda ini hadir semakin gagah dan premium. Apalagi mengadopsi teknologi Honda E-Clutch, model ini menjadi Big Bike Honda bergaya streetfighter pertama di Indonesia dengan sistem kopling elektronik yang mampu meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas dalam berkendara.