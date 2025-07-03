Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik China Lebih Laku di Indonesia, Ini Alasannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |07:02 WIB
Mobil Listrik China Lebih Laku di Indonesia, Ini Alasannya
JAKARTA - Sepanjang Januari-Mei 2025, penjualan mobil listrik di Indonesia mencapai 53.650 unit. Dari jumlah tersebut, brand China mendominasi. 

1. Mobil Listrik China

Sejumlah brand China gencar memasarkan mobil listrik di Indonesia. Model yang ditawarkan beragam dengan harga kompetitif dan fitur beragam.

Ini membuat masyarakat memiliki banyak pilihan, dengan menawarkan sejumlah keunggulan, seperti bebas biaya perawatan.

"Mobil listrik China punya harga yang terjangkau. Banyak orang yang sudah mulai menggunakan. Maintenance mudah kalo mau diperbaiki spare part dan lain-lain mudah," kata Head of Research for Automotive Populix, Susan Adi Putra, di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Wuling New Air EV di IIMS 2025 (Erha)
Wuling New Air EV di IIMS 2025 (Erha)

Namun, Adi juga mengungkapkan kekurangan dari mobil listrik China yang dikhawatirkan banyak orang. Berdasarkan survei, orang-orang ragu dengan kualitas mobil listrik asal China berdasarkan pengalaman di masa lalu.

"Negatifnya, terkait sama quality dan kemudahan untuk rusak," ucapnya.

Adi juga menyoroti sosialisasi yang masih kurang terhadap kendaraan mobil listrik di Indonesia. Itu karena ini bisa meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik.

"Sudah mulai berkembang, challenge terkait competitive in the market. Gimana kita bisa meyakinkan orang supaya mau menggunakan, itu yang dirasa masih kurang," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
