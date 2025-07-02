Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Uji SUV Perkotaan Jaecoo J7 AWD di Medan Berlumpur

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 02 Juli 2025 |18:29 WIB
Uji SUV Perkotaan Jaecoo J7 AWD di Medan Berlumpur
Uji SUV Perkotaan Jaecoo J7 AWD di Medan Berlumpur (Fadli Ramadan)
JAKARTA - Jaecoo Indonesia membawa dua model pertamanya, yaitu J7 dan J8, untuk pasar Indonesia. Kedua SUV tersebut dibekali performa tinggi untuk dapat melibas medan berat.

1. Uji Jaecoo J7 di Medan Berlumpur

Redaksi Okezone berkesempatan menjajal Jaecoo J7 AWD (penggerak semua roda) di medan light offroad, di wilayah Pagedangan, BSD, Tangerang. Meski berstatus ringan, trek yang berlumpur akibat hujan membuat kondisinya cukup menantang.

Menariknya, J7 AWD dibekali 7 mode berkendara. Salah satunya adalah 'Offroad'. Pengaturan ini secara langsung berdampak pada kesiapan mobil menghadapi permukaan jalan yang tidak rata dan butuh tenaga yang berbeda di setiap roda.

Jaecoo J7 AWD (Fadli Ramadan)
Jaecoo J7 AWD (Fadli Ramadan)

Saat ban kehilangan traksi, pengemudi cukup menambah tekanan gas secara perlahan untuk memulihkan momentum. Namun, dibutuhkan kontrol kemudi yang baik agar mobil tidak mengarah ke semak-semak.

Salah satu titik paling krusial di trek tersebut adalah ketika mobil harus melewati turunan curam dengan permukaan licin. Pengemudi tak bisa sembarangan mengerem karena bisa mengakibatkan mobil meluncur bebas jika ban berhenti berputar.

Dalam situasi seperti ini, sistem Hill Descent Control (HDC) bekerja cukup efektif ibarat fitur penyelamat bagi mobil yang masih menggunakan ban standar untuk jalanan aspal ini. Mobil dapat menuruni permukaan tanpa perlu pengemudi aktif menginjak pedal rem secara terus-menerus.

 

