Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

10 Penyebab Karburator Motor Bermasalah dan Solusinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 01 Juli 2025 |15:34 WIB
10 Penyebab Karburator Motor Bermasalah dan Solusinya
10 Penyebab Karburator Motor Bermasalah dan Solusinya (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kondisi motor brebet atau tersendat saat digas bisa menghantui pengendara. Hal ini dapat menggantu kenyamanan saat perjalanan. 

Kondisi motor brebet bisa disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya adalah adanya masalah pada karburator. 

Karburator merupakan komponen vital dalam sistem bahan bakar sepeda motor. Karburator berfungsi mencampurkan bensin dan udara dalam takaran yang tepat sebelum masuk ruang bakar. 

Jika terjadi gangguan pada karburator, performa mesin bisa menurun drastis. Mootr bisa mengalami mesin brebet, boros bahan bakar, hingga mogok.

Apa saja yang membuat karburator motor bermasalah? Berikut 10 penyebabnya, sebagaimana melansir laman Wahana Honda, Selasa (1/7/2025): 

1. Jarum Skep Rusak atau Kotor

Jarum skep merupakan salah satu komponen penting dalam karburator yang berfungsi mengatur aliran udara ke dalam mesin. Namun, kerusakan atau adanya kotoran pada jarum skep dapat menyebabkan masalah dalam performa karburator dan mesin secara keseluruhan.

Solusi:

Bersihkan jarum skep dengan cairan pembersih karburator dan sikat halus.
Ganti jarum skep yang aus.
Cek berkala.

2. Penyumbatan di Saluran Bensin

Saluran bahan bakar pada karburator dapat tersumbat akibat kotoran atau endapan yang terbawa oleh bahan bakar. Penyumbatan ini dapat mengganggu aliran bensin ke ruang bakar dan mengakibatkan pembakaran tidak sempurna serta performa mesin menurun.

Solusinya : 

Bersihkan saluran bensin dengan cairan pembersih karburator.
Ganti saringan bensin.
Pakai bensin berkualitas.

3. Masalah di Sistem Pengapian

Sistem pengapian berperan penting dalam menghasilkan api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar.

Cara mengatasi:

Periksa busi.
Periksa kabel pengapian, ganti jika rusak atau aus.
Periksa koil pengapian, ganti jika rusak.

4. Bensin Terlalu Banyak atau Sedikit 

Campuran bensin dan udara yang tidak seimbang dapat mengganggu performa mesin.

Solusinya:

Adjustment karburator: Sesuaikan setelan campuran bahan bakar dan udara.
Bersihkan karburator jika terjadi penyumbatan.
Ganti komponen yang rusak seperti jarum skep, pelampung, atau jet.

5. Karburator Bocor

Kebocoran pada karburator bisa disebabkan keausan seal atau karet.

Solusinya:

Periksa dan ganti seal atau karet yang aus.
Gunakan sealing agent untuk kebocoran kecil.
Pastikan baut dan klem terpasang rapat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/53/3167091/motor_supra_x-hxZg_large.jpg
5 Motor yang Memiliki Mesin Paling Awet hingga Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164491/motor-eaTF_large.jpeg
Ada Opsen Pajak, Daya Beli Motor Bakal Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164425/honda_pcx_160-ebyG_large.jpeg
Daftar Motor Matic yang Cocok untuk Orang Berpostur Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/53/3163457/motor_honda-L64J_large.jpg
Hingga Juli 2025, Penjualan Motor Honda Tembus 2,8 Juta Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162739/honda_cbr1000rr_fireblade-4JsV_large.jpg
Motor Michael Schumacher Dilelang, Laku Rp1,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/53/3157240/motor-2Qij_large.jpg
Mulai Tahun Depan, Motor Bensin Dilarang di Kota Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement