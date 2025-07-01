Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Aion UT Siap Meluncur di GIIAS 2025, Intip Spesifikasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 01 Juli 2025 |15:28 WIB
Aion UT Siap Meluncur di GIIAS 2025, Intip Spesifikasinya
Aion UT Siap Meluncur di GIIAS 2025, Intip Spesifikasinya (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - GAC Aion Indonesia memperkenalkan mobil listrik Aion UT. Mobil listrik di segmen hatchback itu siap meluncur pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD Tangerang, pada 24 Juli hingga 3 Agustus. 

Dengan bermain di segmen hatchback, Aion UT siap menantang model lainnya yang sudah eksis lebih dulu seperti Wuling Cloud hingga BYD Dolphin. 

Spesifikasi Aion UT

Aion UT mengusung desain hatchback kompak bergaya European Aesthetic yang dirancang di GAC Advanced Design Center Europe. Mobil ini dilengkapi lampu utama Matrix Cube Light yang menyerupai mata burung hantu.

Secara dimensi, Aion UT memiliki ukuran panjang 4.270 mm, lebar 1.850 mm, tinggi 1.575 mm serta wheelbase 2.750 mm. 

Aion UT (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Aion UT (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Aion UT ditawarkan dalam 2 varian, yaitu Standard dam Premium. Varian Standard dibekali motor listrik 100 kW dan Premium 150 kW. Keduanya memiliki torsi yang sama 210 Nm. 

Halaman:
1 2
      
