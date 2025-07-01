Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berasal dari Induk Perusahaan Sama, Apa Beda Jaecoo dan Chery?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 01 Juli 2025 |11:31 WIB
Berasal dari Induk Perusahaan Sama, Apa Beda Jaecoo dan Chery?
Berasal dari Induk Perusahaan Sama, Apa Beda Jaecoo dan Chery? (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Jaecoo dan Chery merupakan brand asal China yang meramaikan pasar otomotif Indonesia. Ternyata kedua produsen tersebut berasal dari induk yang sama, yaitu Chery Group. Bahkan satu payung yang sama di Tanah Air, yakni Chery Sales Indonesia (CSI). Lantas apa bedanya?

1. Beda Jaecoo dan Chery

Country Director Jaecoo Indonesia, Max Zhou, menjelaskan perbedaan utama terletak pada visi pabrikan dan fokus merek. Ia mengatakan, Jaecoo diposisikan sebagai lini premium Chery.

"Kita memang satu grup dengan Chery. Namun, Jaecoo ialah premium brand dari Chery. Bisa kita lihat dari sisi desain, sangat berbeda dari produk-produk baru. Desain mobil kita sangat premium dan joint venture dengan Land Rover," kata Zhou di Jakarta, Senin (30/6/2025).

Max Zhou menyebutkan, perbedaan juga terletak pada segmen pasar yang dibidik Jaecoo. Jaecoo mengusung konsep kendaraan untuk penggunaan pribadi dengan kemampuan offroad dengan tampilan gagah dan elegan.

"Jadi desainer dan engineer kita pun sama dengan Land Rover, sehingga membuat desain mobil (Jaecoo) jauh beda daripada Chery," tuturnya.

Zhou menyampaikan, Chery lebih fokus pada kendaraan keluarga dengan menawarkan konfigurasi kursi 3 baris. Hal tersebut dapat terlihat pada lini model Tiggo yang dipasarkan Chery selama ini.

"Perbedaan lainnya adalah segmen atau personifikasi produknya. Jaecoo merupakan personal usage car dengan kemampuan offroad. Kita punya teknologi yang kuat di sini. Sementara Chery yang saya tahu lebih kepada family car, tidak terkecuali pada Tiggo 8. Ini yang membedakan antara Jaecoo dan Chery," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/52/3157610/jaecoo_j7_awd-yk8t_large.jpg
Jaecoo J7 SHS dan AWD Meluncur, Dibanderol Mulai Rp499 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/52/3152127/jaecoo_j7_awd-GUex_large.jpg
Uji SUV Perkotaan Jaecoo J7 AWD di Medan Berlumpur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/52/3148430/jaecoo_j8_awd-yLOe_large.jpg
Belum Meluncur, Jaecoo J8 Diklaim Terpesan 600 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/52/3148015/jaecoo_j8-9fIu_large.jpg
Jaecoo J8 Resmi Diperkenalkan di Indonesia, Siap Meluncur Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/52/3123660/jaecoo_j7_shs-Dp1n_large.jpg
Dalam Sebulan, Pemesanan Jaecoo J7 SHS Tembus 600 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/52/3114936/jaecoo_j7-OdPG_large.jpg
Mobil Hybrid Jaecoo J7 Diklaim Bisa Tempuh Jarak hingga 1.300 Km
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement