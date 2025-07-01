Berasal dari Induk Perusahaan Sama, Apa Beda Jaecoo dan Chery?

Berasal dari Induk Perusahaan Sama, Apa Beda Jaecoo dan Chery? (Fadli Ramadan)

JAKARTA - Jaecoo dan Chery merupakan brand asal China yang meramaikan pasar otomotif Indonesia. Ternyata kedua produsen tersebut berasal dari induk yang sama, yaitu Chery Group. Bahkan satu payung yang sama di Tanah Air, yakni Chery Sales Indonesia (CSI). Lantas apa bedanya?

1. Beda Jaecoo dan Chery

Country Director Jaecoo Indonesia, Max Zhou, menjelaskan perbedaan utama terletak pada visi pabrikan dan fokus merek. Ia mengatakan, Jaecoo diposisikan sebagai lini premium Chery.

"Kita memang satu grup dengan Chery. Namun, Jaecoo ialah premium brand dari Chery. Bisa kita lihat dari sisi desain, sangat berbeda dari produk-produk baru. Desain mobil kita sangat premium dan joint venture dengan Land Rover," kata Zhou di Jakarta, Senin (30/6/2025).

Max Zhou menyebutkan, perbedaan juga terletak pada segmen pasar yang dibidik Jaecoo. Jaecoo mengusung konsep kendaraan untuk penggunaan pribadi dengan kemampuan offroad dengan tampilan gagah dan elegan.

"Jadi desainer dan engineer kita pun sama dengan Land Rover, sehingga membuat desain mobil (Jaecoo) jauh beda daripada Chery," tuturnya.

Zhou menyampaikan, Chery lebih fokus pada kendaraan keluarga dengan menawarkan konfigurasi kursi 3 baris. Hal tersebut dapat terlihat pada lini model Tiggo yang dipasarkan Chery selama ini.

"Perbedaan lainnya adalah segmen atau personifikasi produknya. Jaecoo merupakan personal usage car dengan kemampuan offroad. Kita punya teknologi yang kuat di sini. Sementara Chery yang saya tahu lebih kepada family car, tidak terkecuali pada Tiggo 8. Ini yang membedakan antara Jaecoo dan Chery," ucapnya.