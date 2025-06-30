Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Gara-Gara Mata Terlalu Sipit, Pria Ini Terus Menerus Picu Sistem Peringatan Xiaomi SU7

Jovita Sheria Dennies , Jurnalis-Senin, 30 Juni 2025 |20:05 WIB
Gara-Gara Mata Terlalu Sipit, Pria Ini Terus Menerus Picu Sistem Peringatan Xiaomi SU7
Xiaomi SU7.
A
A
A

ZHEJIANG - Pemuda asal Zhejiang, China, baru-baru ini menjadi sorotan setelah membagikan pengalamannya unik dengan mobil listrik Xiaomi SU7 Max miliknya. Pemuda yang menggunakan nama Li itu mengungkapkan bahwa dia mengalami kesulitan mengendarai mobil listrik canggih tersebut karena wajah dan bentuk matanya.

Xiaomi SU7 Max adalah sedan listrik bertenaga yang mampu  melaju dari 0 hingga 60 mph (96,5 km/jam) hanya dalam waktu sekira 3 detik. Performa dan kecanggihan mobil pintar ini menjadikan Xiaomi SU7 Max sebagai salah satu kendaraan listrik (EV) yang paling diminati, setidaknya di China, saat ini.

Tapi bagi Li, mobil ini mungkin terlalu pintar, sehingga sulit dikendarai.

Saat mulai mengendarai Xiaomi SU7 Max, Li terus-menerus mendapat peringatan dari sistem mobil yang memintanya untuk fokus berkendara.

"Tolong fokus saat mengemudi" dan "Fokus saat mengemudi, perhatikan keselamatan" muncul berulang kali di layar mobil, meskipun ia merasa dirinya tidak mengantuk dan sedang berkonsentrasi di jalan.

Setelah beberapa waktu, Li akhirnya menyadari bahwa masalahnya ternyata terletak pada bentuk matanya.

“Saya coba membuka mata saya lebar-lebar, dan suara peringatannya hilang. Tapi kalau saya membuka mata saya seperti biasa, peringatan itu muncul lagi,” ujarnya dalam video yang kini viral di media sosial, sebagaimana dilansir Oddity Central.

“Rupanya, mata saya terlalu kecil, sehingga mobil mengira saya sedang mengantuk,” ujarnya.

Dalam video tersebut, Li mengaku sistem peringatan kelelahan itu aktif sekira 20 kali dalam satu perjalanan singkat. Ia menganggap hal ini sangat mengganggu dan merusak kenyamanan berkendara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/33/3193249//sal_priadi-MrV7_large.JPG
Sal Priadi Bantah Bela Sitok Srengenge Usai Foto Barengnya Viral di X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193185//transjakarta-tQKN_large.jpg
Viral Penumpang Wanita Jadi Korban Pelecehan, Transjakarta Siap Berikan Pendampingan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193173//viral-kEhH_large.jpg
Viral! Wanita Ini Jadi Korban Pelecehan di Transjakarta, Pelaku Elus Paha Korban saat Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193129//kecelakaan-qfXU_large.jpg
Mobil Mazda Tertemper Kereta Usai Tabrak Pejalan Kaki dan Pemotor hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193116//viral-p51U_large.jpg
Sopir Jaklingko Bentak dan Hina Penumpang ‘Monyet’ Dipecat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193030//viral-MrFK_large.jpg
Ambulans Terobos Lautan Manusia di Bundaran HI saat Malam Tahun Baru 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement