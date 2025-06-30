Gara-Gara Mata Terlalu Sipit, Pria Ini Terus Menerus Picu Sistem Peringatan Xiaomi SU7

ZHEJIANG - Pemuda asal Zhejiang, China, baru-baru ini menjadi sorotan setelah membagikan pengalamannya unik dengan mobil listrik Xiaomi SU7 Max miliknya. Pemuda yang menggunakan nama Li itu mengungkapkan bahwa dia mengalami kesulitan mengendarai mobil listrik canggih tersebut karena wajah dan bentuk matanya.

Xiaomi SU7 Max adalah sedan listrik bertenaga yang mampu melaju dari 0 hingga 60 mph (96,5 km/jam) hanya dalam waktu sekira 3 detik. Performa dan kecanggihan mobil pintar ini menjadikan Xiaomi SU7 Max sebagai salah satu kendaraan listrik (EV) yang paling diminati, setidaknya di China, saat ini.

Tapi bagi Li, mobil ini mungkin terlalu pintar, sehingga sulit dikendarai.

Saat mulai mengendarai Xiaomi SU7 Max, Li terus-menerus mendapat peringatan dari sistem mobil yang memintanya untuk fokus berkendara.

"Tolong fokus saat mengemudi" dan "Fokus saat mengemudi, perhatikan keselamatan" muncul berulang kali di layar mobil, meskipun ia merasa dirinya tidak mengantuk dan sedang berkonsentrasi di jalan.

Setelah beberapa waktu, Li akhirnya menyadari bahwa masalahnya ternyata terletak pada bentuk matanya.

“Saya coba membuka mata saya lebar-lebar, dan suara peringatannya hilang. Tapi kalau saya membuka mata saya seperti biasa, peringatan itu muncul lagi,” ujarnya dalam video yang kini viral di media sosial, sebagaimana dilansir Oddity Central.

“Rupanya, mata saya terlalu kecil, sehingga mobil mengira saya sedang mengantuk,” ujarnya.

Dalam video tersebut, Li mengaku sistem peringatan kelelahan itu aktif sekira 20 kali dalam satu perjalanan singkat. Ia menganggap hal ini sangat mengganggu dan merusak kenyamanan berkendara.