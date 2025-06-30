Awas Kantong Bisa Jebol, Ini Pentingnya Servis Mobil Secara Berkala

JAKARTA – Perawatan dan servis mobil secara berkala adalah hal yang penting untuk diperhatikan oleh para pemilik kendaraan. Servis yang rutin dapat mencegah mobil agar tidak mengalami masalah di perjalanan dan mendeteksi jika ada maslaah pada komponen kendaraan.

"Mobil bekerja saat liburan sehingga membutuhkan perawatan untuk menjaga kondisinya. Meskipun AutoFamily tidak pergi liburan, mobil tetap membutuhkan perawatan supaya tidak ada kendala," kata Yagimin, Chief Marketing Auto2000 dalam keterangan resmi.

Selain memantau kesehatan mesin mobil, servis berkala juga menjadi saat yang tepat untuk mengganti oli mesin, yang perlu dilakukan secara rutin untuk mencegah kerusakan mesin.

Selain mengganti oli, berikut 10 komponen mobil yang wajib diperiksa supaya kondisinya terjaga dan siap bermobilitas:

1. Ban Mobil

Selain menopang bobot mobil beserta penumpang dan barang, ban juga bertugas menyalurkan akselerasi dan memberikan pengereman yang optimal. Ban harus dapat pula dibelokkan dengan mudah untuk membantu manuver di jalan.

Cek kondisi ban dengan memperhatikan tekanan pada ban sesuai arahan pabrikan, dan cek tanda keausan pada tapak ban. Bersihkan alur ban dari kerikil dan pastikan tidak ada yang sobek atau benjol.

2. Kaki-kaki Mobil

Shock absorber tidak boleh ada kebocoran, termasuk karet-karet penyangga yang getas dan robek. Pastikan pula kemudi tetap dapat bekerja dengan baik tanpa kendala. Jangan sampai kerusakan pada parts kaki-kaki malah mengganggu saat berkendara harian mauapun saat menemani wisata libur panjang.

3. Motor Listrik

Komponen di area kolong lain yang wajib dicek adalah motor listrik mobil hybrid. Karena meneruskan tenaga terus-menerus, kerjanya terbilang berat, apalagi kalau mobil melewati jalan banjir atau rusak. Pastikan tidak ada masalah pada parts penting.