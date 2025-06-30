Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Awas Kantong Bisa Jebol, Ini Pentingnya Servis Mobil Secara Berkala

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 30 Juni 2025 |18:35 WIB
Awas Kantong Bisa Jebol, Ini Pentingnya Servis Mobil Secara Berkala
ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Perawatan dan servis mobil secara berkala adalah hal yang penting untuk diperhatikan oleh para pemilik kendaraan. Servis yang rutin dapat mencegah mobil agar tidak mengalami masalah di perjalanan dan mendeteksi jika ada maslaah pada komponen kendaraan.

"Mobil bekerja saat liburan sehingga membutuhkan perawatan untuk menjaga kondisinya. Meskipun AutoFamily tidak pergi liburan, mobil tetap membutuhkan perawatan supaya tidak ada kendala," kata Yagimin, Chief Marketing Auto2000 dalam keterangan resmi.

Selain memantau kesehatan mesin mobil, servis berkala juga menjadi saat yang tepat untuk mengganti oli mesin, yang perlu dilakukan secara rutin untuk mencegah kerusakan mesin.

Selain mengganti oli, berikut 10 komponen mobil yang wajib diperiksa supaya kondisinya terjaga dan siap bermobilitas:

1. Ban Mobil

Selain menopang bobot mobil beserta penumpang dan barang, ban juga bertugas menyalurkan akselerasi dan memberikan pengereman yang optimal. Ban harus dapat pula dibelokkan dengan mudah untuk membantu manuver di jalan.

Cek kondisi ban dengan memperhatikan tekanan pada ban sesuai arahan pabrikan, dan cek tanda keausan pada tapak ban. Bersihkan alur ban dari kerikil dan pastikan tidak ada yang sobek atau benjol.

2. Kaki-kaki Mobil

Shock absorber tidak boleh ada kebocoran, termasuk karet-karet penyangga yang getas dan robek. Pastikan pula kemudi tetap dapat bekerja dengan baik tanpa kendala. Jangan sampai kerusakan pada parts kaki-kaki malah mengganggu saat berkendara harian mauapun saat menemani wisata libur panjang.

3. Motor Listrik

Komponen di area kolong lain yang wajib dicek adalah motor listrik mobil hybrid. Karena meneruskan tenaga terus-menerus, kerjanya terbilang berat, apalagi kalau mobil melewati jalan banjir atau rusak. Pastikan tidak ada masalah pada parts penting.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/15/3187575//mobil_banjir-lmI2_large.jpeg
Tips Aman dan Mudah Merawat Mobil Usai Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175288//servis_mobil-KO1i_large.jpg
Waktu Servis Berkala yang Tepat, Berdasarkan Waktu Pemakaian atau Jarak Tempuh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/15/3173047//ilustrasi-aPyx_large.jpg
Cara Ampuh Mengatasi Kaca Mobil Tergores Wiper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167626//odol-AJjh_large.jpg
5 Manfaat Lain Odol yang Tak Banyak Orang Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/52/3164125//mobil_listrik-IlGx_large.jpg
Studi Ungkap Biaya Perbaikan Kecelakaan Mobil Listrik Lebih Mahal Dibandingkan Bensin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/52/3161389//spooring-76zh_large.jpg
Jarang Spooring dan Balancing Roda Mobil, Risiko Kecelakaan Meningkat
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement