Amazfit Balance 2 Meluncur di Indonesia dengan Fitur dan Daya Tahan Premium, Cek Harganya

JAKARTA – Amazfit meluncurkan smartwatch flagship, Amazfit Balance 2 yang dilengkapi berbagai fitur unggulan di pasar Indonesia. Amazfit Balance 2 dirancang sebagai smartwatch premium untuk para atlet dan pengguna aktif yang menginginkan performa maksimal.

Amazfit Balance 2 hadir dengan fitur-fitur unggulan seperti HYROX Race Mode, Smart Strength Training, Zepp Coach™ AI, serta layar sapphire glass AMOLED ultra-terang. Smartwatch ini dilengkapi lebih dari 170 mode olahraga, termasuk fitur resmi HYROX dan sistem pelatihan kekuatan pintar (Smart Strength) yang mampu mengenali dan menilai lebih dari 25 gerakan latihan.

Fitur Zepp Coach™ AI menghadirkan rencana latihan lari personal (5K, 10K, hingga marathon) berdasarkan kondisi dan target pengguna. Dengan dukungan sensor BioTracker™ 6.0 untuk pemantauan kesehatan 24/7 dan Zepp Aura untuk bimbingan tidur serta meditasi tanpa langganan, Balance 2 menyatukan pelatihan dan pemulihan dalam satu perangkat terintegrasi.

Tak hanya fitur olahraga dan kesehatan, Amazfit Balance 2 juga dilengkapi dengan peta topografi gratis (termasuk peta ski), navigasi turn-by-turn di layar atau via speaker, serta GPS akurat berbasis enam sistem satelit. Untuk pengalaman yang lebih menyeluruh, Balance 2 dapat dikoneksikan dengan Helio Strap, Helio Ring, dan Amazfit UP Earbuds dalam satu sistem wearable terintegrasi.

Smartwatch ini menggunakan layar AMOLED 1.5 inci dengan sapphire glass ultra tahan gores dan kecerahan hingga 2.000 nits, memastikan visibilitas maksimal di segala kondisi. Dua speaker internal mendukung panggilan Bluetooth dan navigasi suara yang jernih, bahkan saat berolahraga.