Surat dari Iblis, Pesan Misterius Biarawati Abad Ke-17 Akhirnya Berhasil Dipecahkan

JAKARTA – Sebuah pesan misterius abad ke-17 yang disebut-sebut sebagai “surat dari Iblis” akhirnya berhasil dipecahkan. Pengungkapan ini memunculkan beberapa dugaan mengejutkan yang mungkin bisa menjelaskan asal muasal pesan tersebut.

Surat dari Iblis

Berdasarkan catatan sejarah, pesan itu muncul pada 11 Agustus 1676, saat seorang biarawati berumur 31 tahun ditemukan tergeletak di lantai di dalam sel biaranya di Italia. Wajah iarawati itu berlumuran tinta hitam dan dia memegang secarik kertas yang tertulis dengan beberapa simbol dan huruf yang tidak dapat dibaca.

Biarawati itu diketahui bernama Suster Maria Crocifissa della Concezione. Kertas yang dipegangnya berisi 14 baris tulisan tidak teratur yang selama berabad-abad tidak dapat diartikan, membuatnya disebut sebagai “surat dari Iblis” kepada Suster Maria untuk membuatnya berpaling dari Tuhan.

Namun, pesan misterius itu akhir dapat dipecahkan.

Daniele Abate, direktur dari Italy’s Ludum Science Center, yang bekerja memecahkan misteri tersebut mengatakan bahwa diaa dan tim nya mulai mencurigai Suster Maria sudah membuat bahasanya sendiri yang disusun dari teks-teks kuno.

“Surat tersebut terlihat seperti tulisan tangan,” kata Abate sebagaimana dilansir Live Science.

“Kami berspekulasi bahwa Suster Maria menciptakan kosakata baru dengan menggunakan alfabet kuno yang hanya dia saja yang tahu.”