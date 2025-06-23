Mobil Bekas Buatan China Ini Terjual Rp25 Miliar, Apa yang Bikin Harganya Mahal?

JAKARTA - Sebuah mobil bekas buatan China baru-baru ini memecahkan rekor ekspor dengan harga yang fantastis. Mobil mewah Hongqi Golden Sunflower Guoli Lanting Yayun itu terjual dengan harga 11 juta yuan atau setara dengan USD1,5 juta (sekira Rp25 miliar).

Dilansir Carscoops, mobil mewah itu dibeli oleh Stanislav Semenov, pendiri Quantitative Trading Equal Fund yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Ia dikabarkan telah memesan mobil mewah China tersebut di Shanghai Auto Show 2025.

Mobil ini memiliki nilai tinggi karena dilengkapi dengan konsol dan trim pintu menggunakan teknik pernis Fuzhou yang melibatkan pengaplikasian 28 lapisan alami secara manual pada permukaan yang dilapisi dengan mutiara. Ini menggambarkan kutipan dari Lantingji Xu, sebuah kaligrafi China yang ditulis lebih dari 1.500 tahun yang lalu.

Teks dari puisi tersebut dapat diproyeksikan ke dasbor dan adegan-adegan dari puisi tersebut disulam ke sandaran kursi. Setidaknya, proses tersebut membutuhkan waktu 600 jam bagi dua orang penyulam.

Sentuhan mewah dari China lainnya, termasuk tutup sandaran tangan, dilapisi foil emas menggambarkan lebih banyak karya seni terkenal di negara tersebut. Permukaan dihiasi dengan mutiara laut yang menggambarkan 'Paviliun Anggrek', menciptakan efek cahaya dan bayangan kaligrafi.

Pada bagian tengah dasbor, terdapat layar OLED 14.2 inch bersama dengan Head Up Display. Layar tersebut dapat memberikan informasi navigasi dan teks secara dinamis ke kaca depan yang dapat memudahkan pengguna.

Soal performa, mobil ini digerakkan mesin 4.0 turbo V8 yang dapat menghasilkan tenaga 388 hp dan torsi puncak 530 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke sistem penggerak empat roda dengan transmisi otomatis 8-percepatan.

(Rahman Asmardika)