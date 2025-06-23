Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kemenhub Akan Manfaatkan Teknologi WIM untuk Berantas Kendaraan ODOL

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |17:17 WIB
Kemenhub Akan Manfaatkan Teknologi WIM untuk Berantas Kendaraan ODOL
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load) masih menjadi isu yang ramai dibicarakan karena berpotensi bahaya dan kerap menyebabkan kecelakaan yang tak jarang merenggut nyawa manusia. Kementerian Perhubungan terus berusaha untuk menindak dan mengatasai kendaraan ODOL, dan kini berencana memanfaatkan teknologi Weight In Motion (WIM) untuk mencapai tujuan tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan ada berbagai strategi, seperti integrasi data antara Kementerian Perhubungan dan Jasa Marga, yang mencakup informasi legalitas dan identitas kendaraan, data pemilik barang, hingga bobot muatan

"Nantinya, setelah data terintegrasi, kita akan memiliki basis informasi yang sangat kuat. Tadi telah disepakati untuk menindaklanjuti dengan integrasi dan pertukaran data serta informasi. Ini adalah langkah yang mutlak harus kita laksanakan," kata Aan dalam keterangan resmi.

Menurutnya, penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan tidak bisa hanya bergantung pada upaya penegakan hukum di lapangan. Diperlukan pembenahan sistem dan kolaborasi lintas instansi guna menciptakan tata kelola yang lebih sistematis dan preventif.

"Penanganan kendaraan over dimension and over loading tidak bisa hanya dilakukan di ujung. Kita harus membangun sistem yang menyeluruh, dari hulu hingga hilir, agar angkutan barang tidak lagi melanggar batas dimensi dan muatan," ujar Aan.

Pemanfaatan WIM yang telah terpasang di sejumlah ruas jalan tol milik Jasa Marga juga akan dioptimalisasi. Teknologi ini dinilai dapat membantu deteksi dini terhadap pelanggaran angkutan barang yang kelebihan muatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185157//truk-tx20_large.jpg
RI Bereskan Masalah Truk ODOL, Ini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177431//odol-uR8U_large.jpg
Dishub DKI Tegaskan Truk ODOL Melanggar dan Ancam Keselamatan Pengendara Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176900//pelabuhan-ZWiT_large.jpg
Bebas ODOL 2027, Infrastruktur Logistik RI Terus Diperluas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174855//truk-anU5_large.jpg
Sopir Truk Bakal Dapat Rumah Subsidi dan Beasiswa hingga Perguruan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/337/3165633//polri-smIM_large.jpg
Tertibkan Kendaraan Over Dimension dan Overload, Polri: Angka Kecelakaan Mulai Turun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163734//truk-zsbF_large.jpg
Truk Over Kapasitas Dilarang 2027, Pemerintah Atur Gaji Sopir
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement