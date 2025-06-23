MVP Hybrid BYD M9 Kemungkinan Bakal Mejeng di GIIAS 2025, Intip Spesifikasinya

JAKARTA - BYD Motor Indonesia siap membawa model terbaru ke gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 pada 24 Juli - 3 Agustus mendatang. BYD diyakini akan memamerkan mobil berjenis MVP hybrid, BYD M9 ke pameran otomotif terbesar Indonesia tersebut.

Sebagai informasi, BYD M9 telah didaftarkan dalam laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan akan menjadi mobil hybrid pertama BYD di Indonesia. Mobil ini kemungkinan akan dipasarkan dengan harga yang relatif terjangkau.

Sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai spesifikasi model yang akan diluncurkan di Indonesia. Biasanya produsen melakukan sedikit perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kondisi medan di negara tujuan, termasuk di Indonesia.

Melansir Carnewschina, berdasarkan informasi dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China (MIIT), BYD M9 berukuran panjang 5.145 mm, lebar 1.970 mm, dan tinggi 1.805 mm, dengan jarak sumbu roda 3.045 mm.

Bergantung pada pasar di setiap negara, mobil ini mempertahankan konfigurasi 7-penumpang dan mengadopsi gril depan besar dengan palang krom vertikal atau horizontal.

Fitur eksterior lainnya termasuk velg multi-spoke, gagang pintu konvensional, dan desain lampu belakang lebar penuh. Pintu belakang terdapat emblem “M9” di sebelah kanan dan tulisan “BYD” di bawah palang lampu belakang.

Masuk ke bagian dalam, M9 mengikuti bahasa desain interior terbaru BYD, “Dynasty”, yang terinspirasi oleh konsep “Four Water Courtyard” dari Tiongkok. Mobil ini memiliki desain kokpit yang melingkar dengan pilihan interior dua warna seperti cokelat-krem dan hijau-abu-abu-krem.

Teknologi utamanya meliputi layar infotainment mengambang di bagian tengah, pengisian daya nirkabel untuk ponsel pintar, dan sistem 3D Smart Cockpit milik BYD. Lambang roda kemudi menggantikan logo Xia dengan emblem internasional “BYD”, dan kantung udara tipe surround meningkatkan keselamatan.