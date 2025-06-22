Galaxy X25 Edge Kurang Laku, Samsung Pangkas Produksi

JAKARTA - Upaya Samsung untuk mempopulerkan smartphone yang lebih ramping tampaknya akan mengalami kesulitan jika melihat laporan baru tentang Galaxy S25 Edge. Hanya beberapa pekan setelah diluncurkan, Samsung telah mengurangi produksi dari ponsel tipis tersebut, yang biasanya menandakan penerimaan yang kurang memuaskan dari pasar.

Galaxy S25 Edge, yang diluncurkan pada Mei, hadir dengan rangka titanium setebal 5,8 mm, salah satu desain tertipis yang pernah diproduksi Samsung. Namun, profil yang sangat ramping itu belum menghasilkan penjualan yang kuat. Menurut The Elec, perusahaan tersebut telah mengurangi produksi secara signifikan untuk Juni, sebuah langkah yang mengejutkan mengingat Samsung biasanya mengharapkan ponsel andalannya untuk terus melaju kencang setidaknya selama tiga bulan.

Secara internal, S25 Edge diposisikan sebagai pengganti potensial untuk varian "Plus" yang berkinerja buruk dalam seri Galaxy S26 mendatang. Namun dengan permintaan awal yang sudah menurun, Samsung mungkin terpaksa memikirkan kembali strategi tersebut. Desain ramping ponsel ini hadir dengan kompromi dalam hal masa pakai baterai dan kinerja termal, pengorbanan yang mungkin tidak mau diterima pengguna pada 2025.

Dilansir Gizmochina, kegagalan ini juga mencerminkan realitas yang lebih luas di pasar ponsel pintar saat ini: gaya tidak selalu mengalahkan substansi. Karena pengguna yang kuat menuntut baterai yang lebih besar, pendinginan yang lebih baik, dan kinerja yang berkelanjutan untuk bermain game dan melakukan banyak tugas, menjadi sangat ramping mulai terasa seperti pertaruhan khusus daripada langkah pasar massal.

Ini adalah tantangan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dihadapi Apple dengan Vision Pro, perangkat keras yang mengesankan yang berjuang untuk menemukan pijakan di luar pengadopsi awal karena masalah harga dan kepraktisannya.