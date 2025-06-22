Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Huawei Kuasai Pasar Wearable Global Kuartal 1 2025

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |16:00 WIB
Huawei Kuasai Pasar Wearable Global Kuartal 1 2025
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Huawei memimpin pasar perangkat wearable global pada kuartal pertama tahun ini, menurut laporan baru dari IDC China. Antara Januari hingga Maret 2025, Huawei mencatat 10 juta pengiriman data wearable dan menguasai pangsa pasar sebesar 21,9 persen, meningkat dari periode yang sama tahun lalu saat perusahaan mencatat pengiriman 7 juta unit dan menguasai 17 persen pangsa pasar.

Tren positif ini tampaknya juga berlanjut ke kuartal kedua 2025. Menurut data Huawei, hingga 5 Juni 2025, pengiriman kumulatif perangkat wearable Huawei secara global telah melampaui 200 juta unit.

Di belakang Huawei, Xiaomi mencatat 8,7 juta pengiriman dan 19 persen pangsa pasar, yang menunjukkan pertumbuhan tahun ke tahun (YoY) sebesar 42,6 persen. Tahun lalu Xiaomi memiliki 6,1 juta pengiriman dan pangsa pasar 14,7 persen.

Sementara Apple berada di peringkat ketiga dengan 7 juta pengiriman dan pangsa pasar 15,5 persen. Angka ini merupakan pertumbuhan 37,2 persen YoY dari kinerja Q1 2024 sebesar 5,1 juta pengiriman dan pangsa pasar 12,5 persen.

Peringkat keempat dan kelima ditempati Samsung dan Garmin yang masing-masing mencatat 3,4 juta dan 2,1 juta pengiriman. Samsung menguasai 7,5 persen pangsa pasar dengan penjualan YoY mengalami penurunan 5,7 persen, sementara Garmin mengambil 4,7 persen pangsa pasar dan pertumbuhan penjualan 29,5 persen YoY.

Huawei menyebut hasil ini bisa tercapai berkat integrasi desain modis, fitur olahraga dan kesehatan profesional yang komprehensif, serta pengalaman pintar yang efisien dan praktis yang menjawab beragam kebutuhan pengguna.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/16/3191782//huawei_watch_5_10th_anniversary_edition-aX6n_large.jpg
Huawei Hadirkan Watch 5 Edisi Khusus 10 Tahun, Ini Perbedaan dari Versi Standar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/16/3191314//pc_level_productivity-SBX1_large.jpg
HUAWEI MatePad 12X 2026: Tablet PC-Level untuk Produktivitas Next Level, dengan Layar Ultra-Clear PaperMatte dan M-Pencil Pro Hadiah Sempurna untuk Belajar dan Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/16/3188201//huawei_freebuds_7i-UqZz_large.jpg
HUAWEI FreeBuds 7i Resmi Hadir di Indonesia, Dilengkapi AI Noise Cancellation dan Audio 3D
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/16/3187814//ilustrasi-YNhZ_large.jpg
Huawei Dorong Pengembangan Chip 2 nm Tanpa Mesin EUV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/16/3187223//ai_companion_huawei_smart_hanhan-Zgpa_large.jpg
Huawei Luncurkan AI Companion Lucu Smart Hanhan, Dibanderol Rp 900 Ribuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186751//pltu-ROkm_large.jpg
Canggih! Pembangkit Listrik RI Segera Pakai AI 
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement