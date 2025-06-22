Huawei Kuasai Pasar Wearable Global Kuartal 1 2025

JAKARTA - Huawei memimpin pasar perangkat wearable global pada kuartal pertama tahun ini, menurut laporan baru dari IDC China. Antara Januari hingga Maret 2025, Huawei mencatat 10 juta pengiriman data wearable dan menguasai pangsa pasar sebesar 21,9 persen, meningkat dari periode yang sama tahun lalu saat perusahaan mencatat pengiriman 7 juta unit dan menguasai 17 persen pangsa pasar.

Tren positif ini tampaknya juga berlanjut ke kuartal kedua 2025. Menurut data Huawei, hingga 5 Juni 2025, pengiriman kumulatif perangkat wearable Huawei secara global telah melampaui 200 juta unit.

Di belakang Huawei, Xiaomi mencatat 8,7 juta pengiriman dan 19 persen pangsa pasar, yang menunjukkan pertumbuhan tahun ke tahun (YoY) sebesar 42,6 persen. Tahun lalu Xiaomi memiliki 6,1 juta pengiriman dan pangsa pasar 14,7 persen.

Sementara Apple berada di peringkat ketiga dengan 7 juta pengiriman dan pangsa pasar 15,5 persen. Angka ini merupakan pertumbuhan 37,2 persen YoY dari kinerja Q1 2024 sebesar 5,1 juta pengiriman dan pangsa pasar 12,5 persen.

Peringkat keempat dan kelima ditempati Samsung dan Garmin yang masing-masing mencatat 3,4 juta dan 2,1 juta pengiriman. Samsung menguasai 7,5 persen pangsa pasar dengan penjualan YoY mengalami penurunan 5,7 persen, sementara Garmin mengambil 4,7 persen pangsa pasar dan pertumbuhan penjualan 29,5 persen YoY.

Huawei menyebut hasil ini bisa tercapai berkat integrasi desain modis, fitur olahraga dan kesehatan profesional yang komprehensif, serta pengalaman pintar yang efisien dan praktis yang menjawab beragam kebutuhan pengguna.