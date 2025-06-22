Identitas Tengkorak Manusia Naga Akhirnya Diketahui Setelah Satu Dekade, Usianya 146 Ribu Tahun

JAKARTA - Manusia Naga, julukan untuk tengkorak yang terkubur lama yang ditemukan di Harbin, China, diyakini berasal dari Denisova, kelompok manusia purba yang sulit ditemukan yang diidentifikasi pada 2010.

Tengkorak Manusia Naga itu ditemukan oleh seorang buruh pada 2010 dan sengaja disembunyikan di dalam sumur, sebelum kemudian ditemukan kembali pada 2018. Pengawetannya menghasilkan DNA dan protein yang memberikan lebih banyak wawasan tentang hubungan spesies manusia purba pada tengkorak ini. Ini adalah fosil Denisova terlengkap yang pernah ditemukan, yang berasal dari sekira 146.000 tahun yang lalu.

Dilansir Gadgets 360, tengkorak itu ditemukan tersembunyi di dalam sumur oleh buruh yang menemukannya selama pembangunan jembatan yang diduduki Jepang. Tengkorak itu tetap di sana sampai ia meninggal pada 2018, dan kemudian keluarganya menyerahkannya ke Universitas GEO Hebei. Pada proses pengawetannya para ilmuwan menganalisis protein dan DNA-nya dalam plak gigi, yang mengatasi tantangan sebelumnya dalam mengekstraksi materi genetik.

Protein dan Plak Ungkap Asal Usul Manusia Naga

DNA dan protein Manusia Naga dianalisis dari kalkulus gigi dan tulang petrosa. Kedua sumber tersebut cocok dengan spesimen Denisova dari Tibet, Taiwan, dan Siberia. Bukti-bukti yang saling melengkapi ini mengonfirmasi bahwa Manusia Naga berasal dari garis keturunan Denisova, yang menandai tengkorak yang hampir lengkap untuk kelompok manusia purba ini.