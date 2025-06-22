Link Resmi dan Cara Beli Tiket PRJ Jakarta Fair 2025

JAKARTA - Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran 2025 kembali digelar sebagai salah satu event terbesar dan terpopuler di Indonesia. Tahun ini, PRJ berlangsung mulai tanggal 19 Juni hingga 13 Juli 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Acara tahunan ini selalu menjadi magnet bagi masyarakat yang ingin menikmati berbagai pameran produk, hiburan, kuliner, hingga konser musik dari artis-artis ternama. Selain itu, PRJ juga menjadi bagian dari perayaan HUT ke-498 Kota Jakarta yang meriah.

Link Resmi Pembelian Tiket PRJ 2025

Tiket PRJ 2025 bisa dibeli secara online maupun offline. Untuk pembelian online, pengunjung wajib mengakses situs resmi Jakarta Fair di https://jakartafair.co.id. Melalui situs ini, pengunjung dapat memilih tanggal kunjungan, jenis tiket, serta melakukan pembayaran dengan berbagai metode yang tersedia seperti transfer bank, kartu kredit, maupun dompet digital.

Cara Beli Tiket PRJ Jakarta Fair 2025

Berikut langkah-langkah pembelian tiket PRJ secara online:

Buka situs https://jakartafair.co.id. Pilih menu “Beli Tiket”. Tentukan tanggal kunjungan sesuai jadwal PRJ 2025. Pilih jenis tiket yang diinginkan, baik tiket reguler maupun bundling konser. Masukkan data diri secara lengkap. Lakukan pembayaran sesuai instruksi yang diberikan. Setelah transaksi berhasil, tiket elektronik (e-ticket) akan dikirim ke email atau nomor WhatsApp yang didaftarkan. Tunjukkan e-ticket saat masuk ke area PRJ 2025.

Selain online, pembelian tiket juga bisa dilakukan langsung di loket resmi JIExpo Kemayoran. Pengunjung cukup memilih jenis tiket dan tanggal kunjungan, lalu melakukan pembayaran secara tunai ataupun non-tunai di lokasi. Tiket fisik akan diberikan setelah pembayaran selesai.