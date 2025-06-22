Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Resmi dan Cara Beli Tiket PRJ Jakarta Fair 2025

Fitri Rahayu Amanda , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |09:53 WIB
Link Resmi dan Cara Beli Tiket PRJ Jakarta Fair 2025
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran 2025 kembali digelar sebagai salah satu event terbesar dan terpopuler di Indonesia. Tahun ini, PRJ berlangsung mulai tanggal 19 Juni hingga 13 Juli 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Acara tahunan ini selalu menjadi magnet bagi masyarakat yang ingin menikmati berbagai pameran produk, hiburan, kuliner, hingga konser musik dari artis-artis ternama. Selain itu, PRJ juga menjadi bagian dari perayaan HUT ke-498 Kota Jakarta yang meriah.

Link Resmi Pembelian Tiket PRJ 2025

Tiket PRJ 2025 bisa dibeli secara online maupun offline. Untuk pembelian online, pengunjung wajib mengakses situs resmi Jakarta Fair di https://jakartafair.co.id. Melalui situs ini, pengunjung dapat memilih tanggal kunjungan, jenis tiket, serta melakukan pembayaran dengan berbagai metode yang tersedia seperti transfer bank, kartu kredit, maupun dompet digital.

Cara Beli Tiket PRJ Jakarta Fair 2025

Berikut langkah-langkah pembelian tiket PRJ secara online:

  1. Buka situs https://jakartafair.co.id.
  2. Pilih menu “Beli Tiket”.
  3. Tentukan tanggal kunjungan sesuai jadwal PRJ 2025.
  4. Pilih jenis tiket yang diinginkan, baik tiket reguler maupun bundling konser.
  5. Masukkan data diri secara lengkap.
  6. Lakukan pembayaran sesuai instruksi yang diberikan.
  7. Setelah transaksi berhasil, tiket elektronik (e-ticket) akan dikirim ke email atau nomor WhatsApp yang didaftarkan.
  8. Tunjukkan e-ticket saat masuk ke area PRJ 2025.

Selain online, pembelian tiket juga bisa dilakukan langsung di loket resmi JIExpo Kemayoran. Pengunjung cukup memilih jenis tiket dan tanggal kunjungan, lalu melakukan pembayaran secara tunai ataupun non-tunai di lokasi. Tiket fisik akan diberikan setelah pembayaran selesai.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/338/3150976//kemacetan_di_jakarta-gkOc_large.jpg
Begini Tips ke PRJ untuk Hindari Kemacetan Horor dan Ribet Cari Parkir saat Long Weekend 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/408/3150956//ilustrasi-z79u_large.JPG
Tips Hindari Macet Horor dan Cara ke PRJ Pakai Transportasi Umum saat Long Weekend
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/338/3150962//kantong_parkir_di_prj-S6nl_large.jpg
Kantong Parkir Minim di Sekitar Lokasi PRJ, Polisi Bakal Lakukan Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/406/3149733//ilustrasi-HTuO_large.jpg
Tak Ribet Cari Parkir dan Bikin Macet, Pengunjung PRJ Diminta Naik Transjakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/406/3149731//booth_prendjak_di_prj-TU04_large.JPG
Jakarta Fair 2025, Booth Pemberi Give Away Jadi Rebutan Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/612/3149503//5_tips_belanja_hemat_di_prj_biar_gak_kalap-8GRI_large.jpg
5 Tips Belanja Hemat di PRJ Biar Gak Kalap
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement