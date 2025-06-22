Tesla Mulai Uji Coba Taksi Tanpa Pengemudi Robotaxi di Texas

JAKARTA - Tesla tengah bersiap untuk menguji visi robotaxi yang telah lama dijanjikan di jalan umum, dengan meluncurkan layanan self-driving berbayar terbatas di Austin, Texas. Pada Minggu, (22/6/2025) selusin SUV Model Y, dengan kursi pengemudi kosong dan monitor keselamatan Tesla di kursi penumpang, akan menawarkan tumpangan di area tertentu di kota tersebut.

Meskipun tidak ada peluncuran produk resmi atau webcast Elon Musk, kegembiraan mulai meningkat secara daring. Penggemar Tesla dengan penuh semangat menunggu rekaman langsung dari para penumpang awal, demikian dilaporkan Economic Times.

Layanan ini hadir dengan batasan ketat: tidak akan beroperasi saat cuaca buruk, di persimpangan jalan yang rumit, atau mengangkut penumpang di bawah usia 18 tahun. Musk telah mengisyaratkan bahwa ia mungkin menunda peluncurannya jika muncul masalah keselamatan.

Tesla tengah mempertaruhkan masa depannya pada kendaraan otonom dan robotika. Musk telah lama mengklaim robotaxi akan merevolusi perusahaan. Namun, peluncuran Tesla tertinggal dari pesaing seperti Waymo milik Alphabet dan Zoox milik Amazon, yang keduanya menawarkan layanan robotaxi komersial di beberapa kota di Amerika Serikat (AS).

Pendekatan Tesla berbeda dari norma industri, hanya menggunakan kamera untuk navigasi, dan menghindari sistem yang lebih mahal seperti lidar dan radar. Musk berpendapat bahwa hal ini membuat sistem Tesla lebih aman dan murah, meskipun para kritikus tetap skeptis.