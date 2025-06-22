Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tire Repair Kit Gantikan Ban Serep Pada Mobil Baru, Begini Cara Pakainya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |12:31 WIB
Tire Repair Kit Gantikan Ban Serep Pada Mobil Baru, Begini Cara Pakainya
Cara menggunakan Tire Repair Kit. (Foto: NETA)
A
A
A

JAKARTA – Mobil-mobil baru semakin banyak yang dilengkapi dengan Tire Repair Kit tanpa menggunakan ban serep atau ban cadangan. Ini membuat mobil menjadi lebih ringan dan ruang bagasi menjadi lebih luas, terutama pada mobil listrik yang ruang penyimpanan ban cadangannya terpangkas oleh baterai.

Dibandingkan ban cadangan, Tire Repair Kit adalah kompnen yang baru dan belum digunakan secara luas sehingga banyak yang belum tahu cara pemakaiannya

Komponen ini berisi peralatan penting yang diperlukan untuk melakukan perbaikan darurat jika ban kempis atau bocor. Sehingga pengemudi dapat melakukan penambalan atau pengisian angin dengan Tire Repair Kits untuk melanjutkan perjalanan ke bengkel terdekat.

Untuk mengetahui lebih detail terkait penggunaan Tire Repair Kits, berikut tips yang diberikan Neta:

1. Mengetahui Letak Tire Repair Kits

Letak Tire Repair Kits pada mobil listrik Neta terdapat di bagasi belakang, dengan membuka cover atau dibalik cover.

2. Cek Tire Repair Kits (Tire Sealer and Inflator)

Setelah mengambil tabung Tire Repair Kits yang berada di bagasi belakang, pengguna dapat membuka segel yang berwarna merah di tabung Tire Repair Kits.

3. Pemakaian Tabung Tire Repair Kits

Setelah membuka segel, lanjutkan dengan membuka tutup pentil dari ban yang mengalami kempes atau bocor, lalu arahkan selang dari Tire Repair Kits untuk dimasukan ke dalam pentil ban dengan posisi tabung menghadap ke bawah.

 

