Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Huawei Luncurkan Sistem Operasi Baru Harmony OS6, Intip Ubahannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |17:40 WIB
Huawei Luncurkan Sistem Operasi Baru Harmony OS6, Intip Ubahannya
Huawei Luncurkan Sistem Operasi Baru Harmony OS6, Intip Ubahannya (GSM Arena)
A
A
A

JAKARTA - Huawei resmi meluncurkan versi beta HarmonyOS 6 pada Huawei Developer Conference (HDC) pada Jumat 20 Juni 2025. Ini adalah versi terbaru sistem operasi asli perusahaan, yang sepenuhnya membuang dukungan aplikasi Android.

1. HarmonyOS 6

Direktur Eksekutif Huawei, Richard Yu, naik ke panggung untuk memperkenalkan HarmonyOS 6, melansir GSM Arena, Sabtu (21/6/2025).  HarmonyOS 6 menghadirkan polesan desain, penyempurnaan, dan peningkatan yang biasa. 

Namun, fitur baru OS yang paling penting adalah Kerangka Kerja Agen Cerdas yang baru. Fitur ini bertujuan menghadirkan interaksi yang lebih mirip manusia dan alami antara pengguna dan asisten pribadi baru HarmonyOS 6 yakni XiaoYi.

Hal ini agar OS secara intuitif memahami apa yang diinginkan dan meresponsnya tergantung keinginan pengguna, alih-alih mengandalkan perintah suara sederhana.

XiaoYi mendukung pemindaian seluruh layar smartphone untuk memberikan hasil, mirip dengan Circle to Search. 

Selain itu, Huawei memamerkan kerangka kerja AI HarmonyOS 6 yang sedang beraksi. Pengguna dapat berbicara dengan ChatExcel untuk menangani kebutuhan Excel hingga meminta XiaoYi membantu membuat aplikasi.

Fitur menarik HarmonyOS 6 adalah Touch and Share. Program ini berfungsi di antara PC dan smartphone yang memenuhi syarat. Namun, belum ada informasi tentang perangkat mana saja yang termasuk, tetapi bisa jadi eksklusif untuk Huawei.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
HarmonyOS6 HarmonyOS huawei
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/16/3170624/huawei_pura_80_pro-UqBL_large.jpg
Huawei Pura 80 Series Meluncur Dibanderol Mulai Rp14 Jutaan, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/57/3124653/huawei-SyF9_large.jpg
Huawei Tinggalkan Windows, Bakal Beralih ke HarmonyOS dan Linux
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/16/3090497/huawei_pura_70_ultra-O8zB_large.jpg
HUAWEI Pura 70 Ultra Siap Meluncur di Indonesia, Hadir dengan Fitur Fotografi Terdepan dan Kamera Pop-Out
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/16/3078284/huawei_matepad_pro-j9Vc_large.jpg
HUAWEI MatePad Pro 12.2 Segera Tersedia, Layar Tandem OLED Terbaik di Dunia, Lebih dari Laptop!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/16/3070409/huawei_watch_gt_5_series-2i6R_large.jpg
Smartwatch Terbaik 2024 Sudah Bisa Dibeli! HUAWEI WATCH GT 5 Series Rilis, Desain Mewah, Fitur Olahraga dan Kesehatan Pro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/57/2974106/huawei-perkenalkan-tws-flagship-huawei-freebuds-pro-3-hadirkan-suara-dan-fitur-canggih-berkualitas-IJzlibQoDc.jpg
HUAWEI Perkenalkan TWS Flagship HUAWEI FreeBuds Pro 3, Hadirkan Suara dan Fitur Canggih Berkualitas
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement