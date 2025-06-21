Huawei Luncurkan Sistem Operasi Baru Harmony OS6, Intip Ubahannya

JAKARTA - Huawei resmi meluncurkan versi beta HarmonyOS 6 pada Huawei Developer Conference (HDC) pada Jumat 20 Juni 2025. Ini adalah versi terbaru sistem operasi asli perusahaan, yang sepenuhnya membuang dukungan aplikasi Android.

1. HarmonyOS 6

Direktur Eksekutif Huawei, Richard Yu, naik ke panggung untuk memperkenalkan HarmonyOS 6, melansir GSM Arena, Sabtu (21/6/2025). HarmonyOS 6 menghadirkan polesan desain, penyempurnaan, dan peningkatan yang biasa.

Namun, fitur baru OS yang paling penting adalah Kerangka Kerja Agen Cerdas yang baru. Fitur ini bertujuan menghadirkan interaksi yang lebih mirip manusia dan alami antara pengguna dan asisten pribadi baru HarmonyOS 6 yakni XiaoYi.

Hal ini agar OS secara intuitif memahami apa yang diinginkan dan meresponsnya tergantung keinginan pengguna, alih-alih mengandalkan perintah suara sederhana.

XiaoYi mendukung pemindaian seluruh layar smartphone untuk memberikan hasil, mirip dengan Circle to Search.

Selain itu, Huawei memamerkan kerangka kerja AI HarmonyOS 6 yang sedang beraksi. Pengguna dapat berbicara dengan ChatExcel untuk menangani kebutuhan Excel hingga meminta XiaoYi membantu membuat aplikasi.

Fitur menarik HarmonyOS 6 adalah Touch and Share. Program ini berfungsi di antara PC dan smartphone yang memenuhi syarat. Namun, belum ada informasi tentang perangkat mana saja yang termasuk, tetapi bisa jadi eksklusif untuk Huawei.