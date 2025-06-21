Kisah Firaun Ramses II, 60 Tahun Berkuasa hingga Punya Lebih dari 100 Anak

Kisah Firaun Ramses II, 60 Tahun Berkuasa hingga Punya Lebih dari 100 Anak (via LiveScience)

JAKARTA - Firaun Ramses II merupakan salah satu penguasa paling terkenal di Mesir Kuno. Ia terkenal lantaran memerintah dalam waktu yang lama sekitar 60 tahun. Selain itu, ia memiliki lebih dari 100 anak.

1. Firaun Ramses II

Ia memerintah Mesir selama dua per tiga abad (sekitar tahun 1279 hingga 1213 SM) selama periode Kerajaan Baru. Ia meninggal saat berusia sekitar 90 tahun. Usia yang sangat mencengangkan saat itu.

Ramses II menjadi firaun setelah ayahnya Seti I yang memerintah sekitar tahun 1294 hingga 1279 SM meninggal dunia. Awalnya, Ramses II berperang dengan bangsa Het, kerajaan yang berpusat di Anatolia (Turki modern). Mereka bertempur dalam pertempuran besar yang sekarang dikenal sebagai "Pertempuran Kadesh", di wilayah yang sekarang menjadi Suriah sekitar tahun 1275 SM. Ramses II mengklaim kemenangan. Namun, para sejarawan modern cenderung percaya tidak ada pihak yang memenangkan pertempuran tersebut.

Ramses II berdamai dengan bangsa Het sekitar tahun 1258 SM dan menikahi seorang putri Het. Seperti firaun Mesir lainnya, ia mempraktikkan poligami dan memiliki banyak istri serta selir.

Seorang Egyptologist di University of Cambridge, Toby Wilkinson, memperkirakan dalam bukunya "Ramesses the Great: Egypt's King of Kings" (Yale University Press, 2023) bahwa Ramses II memiliki sekitar 100 anak.

Firaun juga membangun ibu kota baru yang disebut "Pi-Ramesses" (juga dikenal sebagai "Per-Ramesses") di delta Nil timur dekat desa Qantir modern.

"Seluruh kota itu memiliki jejak yang jelas dari fondasi firaunnya," tulis Wilkinson, melansir Love Science, Sabtu (21/6/2025).

Wlikinson mencatat kota itu memiliki sedikitnya 50 patung besar Ramses II, yang sebagian besar dibangun selama masa hidupnya.

Ketika Ramses II meninggal, ia dimakamkan di sebuah makam di Lembah Para Raja. Setelah makam ini dijarah, muminya ditempatkan, bersama dengan mumi kerajaan lainnya, di sebuah tempat penyimpanan rahasia di Deir el-Bahari. Muminya sekarang berada di Museum Nasional Peradaban Mesir di Kairo.

Fakta Ramses II hidup hingga sekitar usia 90 tahun merupakan prestasi tersendiri di Mesir kuno. Pada saat itu "kebanyakan orang meninggal jauh sebelum ulang tahun ke-40 mereka dan ia bertahta selama dua atau tiga generasi," kata Egyptologist yang bekerja di Museum Mesir Agung Susanna Thomas.