Lewat Mystery Box, Mitsubishi Sebar Teaser DST Concept?

JAKARTA - Mitsubishi Motors Indonesia memberikan teaser mobil baru yang akan meluncur di Tanah Air. Diduga mobil baru yang dimaksud adalah versi produksi dari Mitsubishi DST Concept.

1. Model Baru

Berdasarkan postingan di akun Instagram @mitsubishimotorsid, sebagaimana dilihat pada Sabtu (21/6/2025), terdapat beberapa unggahan mengenai model baru itu lewat box hitam misterius bertuliskan “Ready To Uncover Your Bext Destination".

“Sesuatu yang spesial tersembunyi dalam mystery box Mitsubishi... Bisa tebak #TemanSejalan apa yang siap menemanimu ke destinasi impian?" demikian keterangan postingan tersebut.

Ini menimbulkan spekulasi unggahan tersebut merupakan teaser dari rencana peluncuran model baru Mitsubishi yakni versi produksi dari DST Concept. Mobil SUV itu sebelumnya pernah dipamerkan di Philippine Motor Show pada Oktober 2024.

2. Versi Produksi DST Concept?

Dari postingan itu, apakah kemungkinan produk yang akan diluncurkan Mitsubishi adalah DST Concept?

DST merupakan akronim dari Dynamic Spacious Three row, yang merujuk rancangan kabin dengan tiga baris kursi.

Dari sisi tampilan, DST Concept mengusung desain lampu berbentuk T dan grille Dynamic Shield yang menjadi ciri khas Mitsubishi.

Apakah mobil baru ini akan meluncur pada pameran

Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025? Ini mengingat GIIAS menjadi momentum peluncuran mobil baru.

Soal model baru, President Director PT MMKSI Atsushi Kurita, menyebutkan pasar otomotif Tanah Air memiliki potensi besar.

“Pasar Indonesia memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk berkembang. Hal ini yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar yang paling penting,” katanya di Jakarta, medio Mei 2025.