Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Lewat Mystery Box, Mitsubishi Sebar Teaser DST Concept?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |16:48 WIB
Lewat Mystery Box, Mitsubishi Sebar Teaser DST Concept?
Lewat Mystery Box, Mitsubishi Sebar Teaser DST Concept? (Instagram/@mitsubishimotorsid)
A
A
A

JAKARTA - Mitsubishi Motors Indonesia memberikan teaser mobil baru yang akan meluncur di Tanah Air. Diduga mobil baru yang dimaksud adalah versi produksi dari Mitsubishi DST Concept. 

1. Model Baru

Berdasarkan postingan di akun Instagram @mitsubishimotorsid, sebagaimana dilihat pada Sabtu (21/6/2025), terdapat beberapa unggahan mengenai model baru itu lewat box hitam misterius bertuliskan “Ready To Uncover Your Bext Destination".

“Sesuatu yang spesial tersembunyi dalam mystery box Mitsubishi... Bisa tebak #TemanSejalan apa yang siap menemanimu ke destinasi impian?" demikian keterangan postingan tersebut.

Ini menimbulkan spekulasi unggahan tersebut merupakan teaser dari rencana peluncuran model baru Mitsubishi yakni versi produksi dari DST Concept. Mobil SUV itu sebelumnya pernah dipamerkan di Philippine Motor Show pada Oktober 2024.

2. Versi Produksi DST Concept?

Dari postingan itu, apakah kemungkinan produk yang akan diluncurkan Mitsubishi adalah DST Concept?

DST merupakan akronim dari Dynamic Spacious Three row, yang merujuk rancangan kabin dengan tiga baris kursi. 

Dari sisi tampilan, DST Concept mengusung desain lampu berbentuk T dan grille Dynamic Shield yang menjadi ciri khas Mitsubishi. 

Apakah mobil baru ini akan meluncur pada pameran 
Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025? Ini mengingat GIIAS menjadi momentum peluncuran mobil baru. 

Soal model baru, President Director PT MMKSI Atsushi Kurita, menyebutkan pasar otomotif Tanah Air memiliki potensi besar. 

“Pasar Indonesia memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk berkembang. Hal ini yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar yang paling penting,” katanya di Jakarta, medio Mei 2025. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/15/3190261/mitsubishi_xforce-dk8K_large.jpg
Musim Hujan, Ini Mode Berkendara yang Aman saat Jalan Licin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/15/3189831/mitsubishi_destinator-x2dw_large.jpg
Bedah Mesin Turbo Terbaru di Mitsubishi Destinator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/15/3184797/pajero_sport-f3wh_large.jpg
16 Tahun Eksis, New Pajero Sport Dibekali Fitur Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183896/mitsubishi_destinator-UbeT_large.jpg
Mitsubishi Destinator Jalani Uji Tabrak ASEAN NCAP, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/15/3180383/mitsubishi_xforce_ultimate_with_diamond_sense-joxq_large.jpg
Bedah Teknologi AYC di Mitsubishi XForce dan Cara Kerjanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/15/3179995/mitsubishi_destinator-2jUq_large.jpg
9 Fitur yang Membantu Pengemudi Destinator saat Hujan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement