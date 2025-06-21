Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Xpeng Bakal Pamerkan Mobil Terbang di GIIAS 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |13:52 WIB
Xpeng Bakal Pamerkan Mobil Terbang di GIIAS 2025
Xpeng Bakal Pamerkan Mobil Terbang di GIIAS 2025 (Fadli Ramadan)
JAKARTA - Perusahaan otomotif asal China, Xpeng, untuk pertama kalinya akan hadir pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS). Pada pameran GIIAS 2025, di ICE BSD City, Tangerang, 24 Juli - 3 Agustus, Xpeng akan membawa mobil terbang.

1. Mobil Terbang

VP Marketing of Xpeng Indonesia, Hari Arifianto, mengatakan Xpeng ingin menampilkan teknologi yang mereka kembangkan. Harapannya, pengunjung GIIAS 2025 dapat merasakan langsung model yang akan masuk tahap komersial itu.

"Kita berbeda dari brand EV (electric vehicle-red) lainnya. Berangkat dari perusahaan IT, makanya kita membawa tema Advancing Inteligent. Membawa komponen IP dan adventure untuk dunia bisnis di Indonesia," kata Hari di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Diketahui, Xpeng telah merancang mobil terbang di China dengan nama AEROHT Land Aircraft Carrier. Mobil ini rencana meluncur tahun depan. AEROHT Land Aircraft Carrier akan menjadi mobil terbang modular pertama yang akan diproduksi massal pada 2026.

"Sesuatu yang membuat berbeda adalah ketika mobil-mobil lain mengajak berenang dan berjalan-jalan, kita ingin mengajak teman-teman media untuk terbang. Jadi salah satunya adalah mobil terbang Xpeng yang akan kami bawa di GIIAS," ucapnya. 

Selain mobil terbang, Xpeng akan membawa model dan teknologi lainnya untuk dipamerkan ke publik.

 

