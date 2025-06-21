Ramaikan Jakarta Fair 2025, Wuling Bawa Deretan Mobil Listrik

JAKARTA - Pameran Jakarta Fair 2025 digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 19 Juni hingga 13 Juli 2025. Sektor otomotif juga ikut meramaikan gelaran tahunan tersebut.

1. Ramaikan Jakarta Fair 2025

Wuling Motors menjadi salah satu brand otomotif yang meramaikan Jakarta Fair 2025. Wuling membawa sejumlah model kendaraan listrik. Selain itu, model kendaraan internal combustion engine (ICE) juga dipajang sebagai bentuk perayaan ulang tahun kedelapan di Indonesia.

"Partisipasi Wuling di Jakarta Fair 2025 menjadi momen penting untuk memperkuat eksistensi kami di tengah masyarakat serta merayakan HUT Jakarta ke-498. Kami hadir dengan lini produk lengkap serta program spesial," kata Regional Sales Manager Wuling Motors Indonesia, Fariz Adinata Ramadhani, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (21/6/2025).

Sederet model yang dibawa ke Jakarta Fair antara lain Air EV, Binguo EV, dan Cloud EV dari sektor kendaraan listrik. Ada pula Wuling Alvez turut dihadirkan.



Dalam gelaran tersebut, Wuling menawarkan sejumlah program seperti DP mulai dari Rp8 juta untuk Confero dan Air EV. Selain itu, ada voucher listrik Rp8 juta untuk BinguoEV.

Wuling menawarkan lifetime EV Core Component Warranty untuk tiga komponen utama, yaitu power battery, drive motor, dan motor control unit hingga gratis perangkat charging 7kW AC.