Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Israel-Iran Perang, Gaikindo Waswas Kondisi Industri Otomotif

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |08:25 WIB
Israel-Iran Perang, Gaikindo Waswas Kondisi Industri Otomotif
Israel-Iran Perang, Gaikindo Waswas Kondisi Industri Otomotif (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah negara saat ini sedang terlibat perang yang bisa memberi dampak luas, termasuk industri otomotif. Bahkan, ada ancaman perang dunia ketiga akan pecah jika negara-negara besar sudah ikut terlibat.

1. Dampak Perang

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo), Yohannes Nangoi, mengaku khawatir jika tensi konflik geopolitik semakin memanas, perang dunia ketiga berisiko meletus. Hal itu akan turut berdampak pada perekonomian global, tak terkecuali industri otomotif. 

Nangoi mengatakan, dua negara yang tengah berkonflik yakni Pakistan dan India saat ini cukup berisiko, karena lokasinya berdekatan dengan Asia Tenggara. Kemudian, konflik di Timur Tengah juga kian meluas dengan adanya saling serang antara Israel dan Iran. Terlebih Amerika Serikat dan Rusia saling memberi peringatan.

"Sekarang di Timur Tengah Israel dengan Hamas mulai agak sedikit mereda, eh dengan Iran malah lebih besar lagi. Kemudian negara pendukung sudah saling menyatakan dukungannya," kata Nangoi di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Apabila konflik semakin meluas, sumber material yang dibutuhkan untuk memproduksi mobil akan sulit didapatkan. Bahkan, tarif impor akan lebih tinggi yang membuat industri otomotif terancam hancur.

"Jadi kita masih belum tahu, mudah-mudahan tidak terjadi perang yang lebih besar. Karena kalau sampai terjadi perang itu bisa-bisa perang dunia ketiga meletus. Kalau itu terjadi ya selesai lah sebetulnya," ujar Nangoi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/52/2979589/perdana-usai-pandemi-covid-19-pameran-kendaraan-komersial-giicomvec-digelar-pekan-ini-I4nQPDYYBc.jpg
Perdana Usai Pandemi Covid-19, Pameran Kendaraan Komersial GIICOMVEC Digelar Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/24/52/2819425/subsidi-mobil-listrik-kian-gencar-gaikindo-kendaraan-hijau-butuh-waktu-untuk-eksis-mufQzzHijq.jpeg
Subsidi Mobil Listrik Kian Gencar, Gaikindo: Kendaraan Hijau Butuh Waktu untuk Eksis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/27/86/2754261/semakin-ramai-gjaw-2023-akan-diramaikan-18-merek-otomotif-PtgYaMLKaN.jpeg
Semakin Ramai, GJAW 2023 Akan Diikuti 18 Merek Otomotif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/24/52/2714327/dihadang-ancaman-resesi-2023-gaikindo-tetap-naikkan-target-penjualan-ig0paKGBHf.jpg
Dihadang Ancaman Resesi 2023, Gaikindo Tetap Naikkan Target Penjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/16/52/2518152/catat-pameran-otomotif-jakarta-auto-week-digelar-5-13-maret-2022-jVY0ShOKTW.jpg
Catat! Pameran Otomotif Jakarta Auto Week Digelar 5-13 Maret 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/08/52/2514041/daftar-mobil-buatan-indonesia-paling-laris-di-luar-negeri-jpJwUWIJFY.jpg
Daftar Mobil Buatan Indonesia Paling Laris di Luar Negeri
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement