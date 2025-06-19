5 Daftar Mobil Bekas LCGC Harga Rp50 Jutaan

JAKARTA - Mobil bekas LCGC (Low Cost Green Car) bisa menjadi alternatif menarik jika sedang mencari kendaraan pribadi dengan harga terjangkau namun tetap efisien dan ramah lingkungan. Mobil jenis ini memang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah, sesuai dengan program pemerintah dalam menghadirkan Kendaraan Bermotor Roda Empat Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2).

Sebagian besar mobil LCGC dirakit di dalam negeri agar biaya produksinya lebih murah. Selain itu, mobil ini juga diproduksi dengan kapasitas mesin kecil, rata-rata 1.000–1.200 cc untuk mendukung efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang.

Versi bekas dari mobil LCGC ini bisa didapatkan mulai dari Rp50 jutaan, tergantung kondisi dan tahun produksinya.

Berikut daftar 5 mobil bekas LCGC harga Rp50 jutaan, yang dirangkum dari berbagai laman jual beli online, Kamis (19/6/2025):

1. Toyota Agya

Toyota Agya generasi pertama dirilis pada tahun 2013 dan langsung menjadi bagian dari program mobil LCGC. Mobil ini terkenal dengan desain kompak, irit bahan bakar, dan perawatan yang relatif mudah.

Mesin yang digunakan adalah WA-VE 1.2L 3-silinder Dual VVT-i dengan kapasitas 1.197 cc, yang mampu menghasilkan tenaga hingga 88 PS pada 6.000 rpm dan torsi 11,52 kgm pada 4.500 rpm. Dengan harga bekasnya berkisar Rp50 juta sudah bisa mendapatkan mobil yang kompak serta efisien bahan bakar.

2. Daihatsu Sigra

Daihatsu Sigra merupakan MPV LCGC yang mulai dipasarkan sejak 2016. Mobil ini cocok untuk keluarga kecil karena memiliki kabin luas dan fitur penunjang kenyamanan.

Dibekali mesin 1KR-VE berkapasitas 1.000 cc, mobil ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 67 hp pada 6.000 rpm dan torsi 89 Nm. Khusus varian M ke atas, sudah dilengkapi ECO indicator untuk efisiensi bahan bakar lebih baik.

Harga bekasnya dibandrol mulai dari Rp45–Rp53 jutaan.

3. Toyota Calya

Toyota Calya hadir pertama kali pada Juli 2016 sebagai kompetitor dari Daihatsu Sigra. Mobil ini juga masuk ke dalam kategori LCGC dengan keunggulan kapasitas 7 penumpang dan konsumsi bahan bakar yang irit.

Mesinnya memakai 3NR-VE 1.2L 4-silinder dengan kapasitas 1.197 cc, mampu menghasilkan tenaga 86,7 hp pada 6.000 rpm dan torsi puncak 107,8 Nm pada 4.200 rpm. Harga unit bekas nya pun masih berkisar Rp40,9 - 52 jutaan.