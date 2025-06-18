POCO F7 Segera Meluncur di Indonesia pada 25 Juni, Intip Tampilannya

JAKARTA – POCO akhirnya mengonfirmasi tanggal peluncuran smartphone seri teratas terbarunya, POCO F7 di Indonesia. Ini menyusul berbagai infomrasi yang beredar di media sosial beberapa waktu belakangan.

Berbicara kepada media, POCO PR Product Manager Abee Hakiim mengatakan bahwa POCO F7 akan hadir di pasar Indonesia pada 25 Juni 2025. POCO F7 akan hadir dalam tiga pilihan warna yaitu Hitam, Putih, dan Cyber Silver Edition, yang masing-masing akan memiliki desain diagonal yang menarik di bagian belakang.

Dari segi desain, POCO F7 tampil dengan desain khas POCO yang elegan dengan paduan rangka aluminium alloy CNC dan back cover kaca. Pada bagian belakang terdapat pulau dengan konfigurasi kamera ganda yang ditumpuk vertikal. Logo POCO disematkan di bagian bawah belakang ponsel, dengan posisi vertikal pada varian Hitam dan Putih, sedangkan pada Cyber Silver Edition logo diletakkan diagonal.

Selain desain dan warna, Abee juga mengonfirmasi bahwa POCO F7 akan mengikuti tradisi POCO F Series, dengan menggunakan chipset Snapdragon Qualcomm.

Sebagai informasi, chipset Snapdragon telah digunakan di POCO F Series sejak model perdana POCO F1 yang dirilis pada 2018 dengan Snapdragon 845, diikuti seri model-model berikutnya POCO F2 Pro dengan Snapdragon 865, POCO F3 dan POCO F4 dengan Snapdragon 870, dan POCO F4 GT dengan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Dua model POCO F Series sebelum ini, POCO F5 membawa Snapdragon 7+ Gen 2 sementara POCO F6 ditenagai Snapdragon 8s Gen 3.

Meski begitu, POCO Indonesia belum mengonfirmasi chipset Snapdragon mana yang akan ditanam di dapur pacu POCO F7.

POCO Indonesia juga belum mengonfirmasi beberapa detail lain yang telah beredar di media sosial, termasuk harga yang akan ditawarkan untuk smartphone dengan tagline “super speed” ini. Jadi kita masih harus menunggu peluncuran resminya minggu depan, pada 25 Juni 2025.

(Rahman Asmardika)