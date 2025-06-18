Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

3 Rekomendasi Laptop untuk Anak Sekolah Rp 3 Jutaan

Fitri Rahayu Amanda , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |18:45 WIB
3 Rekomendasi Laptop untuk Anak Sekolah Rp 3 Jutaan
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
JAKARTA - Laptop dengan harga sekitar Rp3 jutaan kini semakin diminati oleh pelajar dan orang tua yang mencari perangkat terjangkau namun tetap mumpuni untuk kebutuhan sekolah. Laptop di kelas harga ini sudah banyak menawarkan spesifikasi yang cukup untuk menjalankan aplikasi pembelajaran seperti Microsoft Office, Zoom, hingga browser untuk riset dan tugas daring.

Laptop dengan kisaran harga Rp3 jutaan biasanya hadir dengan prosesor hemat daya yang cukup efisien untuk tugas ringan, seperti mengetik, presentasi, dan menonton video edukasi. Dengan kombinasi spesifikasi dan harga yang kompetitif, laptop Rp 3 jutaan menjadi solusi ideal bagi keluarga yang ingin memberikan perangkat belajar berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Berikut adalah tiga rekomendasi laptop terbaik dengan harga sekitar Rp 3 jutaan yang cocok untuk anak sekolah di tahun 2025.

1. AMOLI N4000

AMOLI N4000 hadir dengan layar 14 inci Full HD dan prosesor Intel Celeron N4000. Dilengkapi RAM 8 GB DDR4 dan SSD 256 GB, laptop ini cocok untuk multitasking ringan, browsing, dan streaming. Desainnya ringan dan portabel dengan baterai tahan lama, sangat ideal untuk pelajar dan penggunaan harian.

  • CPU: Intel Celeron N4000 (Quad-core)
  • VGA: Intel UHD Graphics * RAM: 8 GB DDR4
  • Storage: SSD 256 GB
  • Battery: Cukup tahan lama untuk penggunaan harian
  • Harga: Sekira Rp3,6 juta

Laptop ini sudah dilengkapi Windows 11 dan cocok untuk pelajar yang membutuhkan perangkat cepat dan responsif untuk belajar maupun hiburan ringan.

2. ADVAN Soulmate Plus

Advan Soulmate Plus menawarkan performa yang sudah bagus di kelas entry-level dengan prosesor AMD Ryzen 5 yang cukup bertenaga dan multitasking.

  • CPU: AMD Ryzen 5 3500U (up to 3,7 GHz)
  • VGA: AMD Radeon Vega 8 Graphics
  • RAM: 8 GB DDR4
  • Storage: SSD M.2 256 GB PCIe
  • Battery: Cukup tahan lama untuk aktivitas sehari-hari
  • Harga: Sekitar Rp3 juta

Laptop ini cocok untuk pelajar yang membutuhkan laptop cepat dan responsif untuk mengerjakan tugas dan presentasi, dengan layar 14 inci HD dan sudah menggunakan Windows 11 Home.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
