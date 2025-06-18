Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Belum Meluncur, Jaecoo J8 Diklaim Terpesan 600 Unit

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |18:48 WIB
Belum Meluncur, Jaecoo J8 Diklaim Terpesan 600 Unit (Fadli Ramadan)
JAKARTA - Jaecoo akan meluncurkan J8 AWD (All Wheel Drive) yang akan bermain di kelas SUV premium. Model tersebut akan dijual di Indonesia dengan harga yang kompetitif di kelasnya.

1. Dipesan 600 Unit

Meski belum resmi diluncurkan, Jaecoo sudah membuka pemesanan untuk J8 berupa pre-book. Bahkan, jumlah pemesanannya melalui surat pemesanan kendaraan (SPK) diklaim sudah mencapai angka ratusan unit.

"Kami sudah membuka pre-book. Tapi untuk angka pastinya, dari tim penjualan yang lebih tahu. Namun, kurang lebih saat ini di kisaran 600 unit," kata Head of Product Jaecoo Indonesia, Ryan Ferdiean Tirto, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (16/6/2025).

Ryan mengungkapkan, model yang dipasarkan di Indonesia nantinya sudah dirakit lokal. Bahkan, Jaecoo berusaha mencapai nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebesar 40 persen.

"Saat ini perakitannya dilakukan di Handal, partner kami. Total kandungan lokalnya sekitar 40 persen. Juga tahun ini, seperti yang disampaikan wakil presiden kami, kami akan memiliki pabrik sendiri di Indonesia," ujarnya.

Untuk model yang dilakukan pengujian di Indonesia, Jaecoo mendatangkannya dari negara-negara tetangga. Namun, model yang akan dipasarkan dipastikan rakitan lokal dan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen Tanah Air.

"Untuk model-model yang ada saat ini itu didatangkan dari Malaysia dan negara tetangga lainnya. Tapi nanti konsumen dapat hasil rakitan lokal. Untuk spesifikasinya hampir sama tapi ada penyesuaian," ucapnya.

2. Perkiraan Harga Jaecoo J8

Sementara itu, Head of Marketing Jaecoo Indonesia, Mohamad Ilham Pratama, mengatakan Jaecoo J8 AWD akan ditawarkan dengan harga sebaik mungkin. SUV ini juga akan dirakit di PT Handal Indonesia Motor dengan target nilai TKDN hingga 40 persen.

 

Halaman:
1 2
      
