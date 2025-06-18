Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Industri Otomotif Tidak Baik-Baik Saja, GIIAS 2025 Diharapkan Dongkrak Penjualan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |18:37 WIB
Industri Otomotif Tidak Baik-Baik Saja, GIIAS 2025 Diharapkan Dongkrak Penjualan
Industri Otomotif Tidak Baik-Baik Saja, GIIAS 2025 Diharapkan Dongkrak Penjualan (Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasar otomotif Indonesia saat ini sedang melemah yang disebabkan sejumlah faktor. Penetrasi dibutuhkan untuk meningkatkan angka penjualan mobil baru. Salah satunya melalui pameran otomotif berskala internasional.

Diketahui, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, akan digelar di ICE BSD City, Tangerang, pada 24 Juli hingga 3 Agustus. Gelaran ini memiliki tugas berat untuk mengangkat angka penjualan mobil di Indonesia.

1. Industri Otomotif Tidak Baik-Baik Saja

Berdasarkan penjualan wholesales yang diolah Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), sepanjang Januari-Mei 2025 sebesar 316.981 unit. Angka tersebut turun 5,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebanyak 335.405 unit.

"Kalau saya lihat di sini, industri otomotif sangat vital. Tahun 2024, industri otomotif Indonesia turun sebesar 15 persen kurang lebih dibanding tahun 2023," kata Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi, di Jakarta, Rabu (18/6/2025). 

"Tahun 2025, industri otomotif kita sampai dengan bulan Mei sudah turun sebesar 5,5 persen. Indonesia, (industri) otomotif sedang tidak baik-baik saja, karena kita berat, tapi bukan berarti bahwa kita akan jatuh terus, tidak," ucapnya.

Nangoi mengungkapkan dampak pameran otomotif sangat besar terhadap penjualan mobil di Indonesia. Itu karena ada sejumlah produk baru dan program pembelian yang dapat menarik minat masyarakat untuk membeli mobil baru.

"Bulan depan dengan ditopang oleh yang namanya GIIAS, kita harapkan market domestik bisa akan membaik. Bulan Mei sudah menunjukkan perbaikan, ada peningkatan yang cukup baik dibanding bulan sebelumnya. Mudah-mudahan di bulan Juni akan terus berlanjut peningkatan tersebut," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/15/3183610/giias_2025-iOrx_large.jpeg
Pameran GIIAS The Series 2025 Berakhir, Total Dihadiri Lebih dari Setengah Juta Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181829/baic_bj30_hybrid-xfH8_large.jpg
GIIAS Makassar 2025, Segini Harga BAIC BJ30 Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173929/giias_bandung_2025-tS2g_large.jpg
GIIAS Bandung 2025, Ada Diskon BBnKB 10 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/15/3172447/mitsubishi_di_giias_semarang_2025-9FmI_large.jpg
GIIAS Semarang 2025, Mitsubishi Ungkap Destinator Telah Bukukan 8 Ribu SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/52/3158061/ud_trucks_quester_350_escot_8l_euro_5-Qceq_large.jpg
GIIAS 2025, UD Trucks Quester Escot 8L Euro 5 Resmi Meluncur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/52/3154185/giias_2025-Rljg_large.jpg
Pasar Lesu, GIIAS 2025 Diharapkan Dongkrak Penjualan Mobil
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement