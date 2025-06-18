Ada 63 Brand, GIIAS 2025 Jadi Pameran Otomotif Terbesar di Luar China

Ada 63 Brand, GIIAS 2025 Jadi Pameran Otomotif Terbesar di Luar China (Fadli Ramadan)

JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 akan digelar di ICE BSD City, Tangerang, pada 24 Juli-3 Agustus. Pameran ini diklaim bakal jadi yang terbesar, bahkan melebihi Shanghai Auto Show dari sisi peserta.

1. GIIAS 2025

Sebagai informasi, GIIAS 2025 akan diikuti 39 brand mobil penumpang. Angka ini meningkat dibandingkan gelaran tahun lalu karena ada sejumlah merek baru. Selain itu, ada 15 merek kendaraan roda dua, 4 brand kendaraan komersial, dan 4 karoseri, serta ratusan industri pendukung.

Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi, mengatakan telah mengunjungi sejumlah pameran besar. Namun, ia melihat pameran tersebut didominasi brand asal China.

"Saya bangga dalam 2-3 bulan terakhir ini saya mendatangi 2 pameran besar di dunia. Saya melihat pameran yang luar biasa besarnya, 400 ribu meter persegi. Hampir 4 kali lipat pameran Indonesia. Tapi, jenis mobil yang dipamerkan mereknya sangat memihak kepada tuan rumah, yaitu mobil-mobil China," kata Nangoi di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Melihat hal tersebut, Nangoi merasa GIIAS 2025 akan menjadi pameran yang jauh lebih besar dalam hal jumlah peserta. Itu karena brand yang dihadirkan lebih beragam dan tidak hanya berfokus dari satu negara.

"Jadi saya rasa pameran GIIAS 2025 merupakan pameran mobil terbesar dan terlengkap di dunia, di luar China yang bisa diselenggarakan Indonesia," ujar Nangoi.

