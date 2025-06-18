Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik Murah BYD Seagull Meluncur di GIIAS 2025?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |11:24 WIB
Mobil Listrik Murah BYD Seagull Meluncur di GIIAS 2025?
Mobil Listrik Murah BYD Seagull Meluncur di GIIAS 2025? (Car News China)
A
A
A

JAKARTA - BYD Motor Indonesia akan memasarkan model terbaru mereka di Tanah Air. Apakah ini pertanda BYD akan meluncurkan mobil listrik termurah mereka yakni Seagull?

1. Model Baru

Terkait hal ini, Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther T Panjaitan, mengatakan untuk meluncurkan model baru, sejumlah hal perlu dipersiapkan. 

"Tapi sedikit informasi sebagaimana persiapan sebuah produk, hal-hal yang penting dipersiapkan adalah dari sisi sertifikasi layak uji hingga logistik sudah dilakukan,” ujar Luther di Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (15/6/2025). 

Namun, Luther enggan menjelaskan lebih detail soal model baru yang akan diluncurkan. Namun, ia menyebut model tersebut akan melengkapi model yang sudah dipasarkan. 

“Saya enggak mau terlalu cepat juga untuk menginformasikan. Tapi yang pasti kita akan bawa produk-produk yang lebih cocok lagi untuk segmen-segmen market khusus yang saat ini kita belum punya,” ucap Luther. 

2. BYD Seagull

Terkait model baru, BYD belum lama ini telah mendaftarkannya. Mobil listrik itu sudah terdaftar di laman Samsat DKI Jakarta. 

Di laman Informasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, BYD mendaftarkan 2 kode baru. Keduanya adalah BYD EQ-ETD-1 (4x2) AT dengan nilai jual Rp233 juta dan EQ-STD-1 (4x2) AT senilai Rp218 juta. Kode ini diduga adalah Seagull.

 

