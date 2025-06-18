Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Terbang Buatan China Siap Diproduksi Massal, Harganya Rp3,8 Miliar

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |11:18 WIB
Mobil Terbang Buatan China Siap Diproduksi Massal, Harganya Rp3,8 Miliar
Mobil Terbang Buatan China Siap Diproduksi Massal, Harganya Rp3,8 Miliar (Car News China)
JAKARTA - GAC Group meluncurkan mobil terbang yang diberi nama Govy AirCab pada ajang Hong Kong International Auto and Supply Chain Expo 2025. Bahkan, kendaraan masa depan itu sudah dapat dipesan dengan maksimal harga Rp3,8 miliaran.

1. Mobil Terbang China

Melansir Car News China, Rabu (18/6/2025), Govy AirCab merupakan mobil terbang pertama buatan GAC yang siap diproduksi massal. Model tersebut hadir dengan desain futuristik serta teknologi dan fitur keamanan canggih.

Govy Aircab memiliki daya jelajah sejauh 30 kilometer. Saat ini mobil terbang tersebut menjalani sertifikasi kelaikan udara. GAC Group berencana mulai menjajaki operasi demonstrasi terpadu udara-darat pada akhir 2025.

Mobil terbang GAC Govy AirCab (Car News China)
Mobil terbang GAC Govy AirCab (Car News China)

Langkah ini memosisikan GAC Group sebagai pemain penting di pasar mobil terbang yang sedang berkembang. GAC bersaing langsung dengan inovator lain seperti Xpeng AeroHT, dengan mobil terbang modular “Land Aircraft Carrier”.

Mobil terbang GAC menggunakan tenaga listrik dengan pengisian daya super cepat. Untuk pengisian dari 0-100 persen hanya membutuhkan waktu 25 menit atau 50-100 persen dengan pengisian 15 menit.

GAC merancang Govy AirCab dengan kabin cerdas dan memiliki koneksi 5G. Bodinya terbuat dari serat karbon ringan berkualitas tinggi. Ini membuatnya dapat bermanuver lincah di udara.

 

