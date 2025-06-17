Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

HUAWEI nova 13 Pro Hadirkan Dual Front Camera, Kamera Utama Level Flagship dan Stylish Seharga Rp7,9 Juta

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |16:40 WIB
HUAWEI nova 13 Pro Hadirkan Dual Front Camera, Kamera Utama Level Flagship dan Stylish Seharga Rp7,9 Juta
Harga dan spesifikasi HUAWEI nova 13 Pro. (Foto: dok Huawei)
JAKARTA — Kini, wujud ekspresi diri lebih dari sekedar kata. Penampilan yang modis, konten yang kreatif, hingga perangkat teknologi yang canggih menjadi gambaran dari sebuah pribadi dan gaya hidup.

Untuk mendukung ekspresi diri tanpa batas, HUAWEI memperkenalkan HUAWEI nova 13 Pro. Perangkat stylish ini dirancang untuk generasi mudah yang dinamis, kreatif, dan ingin tampil beda.

Smartphone ini menggabungkan dual selfie camera yang canggih untuk hasil potret yang lebih hidup dan autentik, serta kamera utama berkualitas flagship yang mampu menangkap setiap detail dengan jernih. 

Tak hanya itu, desainnya yang elegan dan trendi menjadikan nova 13 Pro sebagai fashion statement sekaligus perangkat teknologi andalan. HUAWEI nova 13 Pro bukan sekadar smartphone, melainkan sahabat digital yang merepresentasikan gaya, kreativitas, dan produktivitas dalam satu genggaman.

Powerful 60 MP Front Ultra Portrait Dual Camera HUAWEI nova 13 Pro. (Foto: dok Huawei)

Selfie dengan Dua Kamera Lebih Jernih dengan Smartphone Stylish Maksimal

HUAWEI nova 13 Pro hadir untuk generasi muda yang ingin tampil stand out di setiap momen. Dilengkapi kamera depan 60 MP Ultra-Wide dan 8 MP Close-Up Portrait, smartphone ini memungkinkan hasil selfie yang lebih natural, luas, dan ekspresif bahkan bisa mencakup lebih banyak orang berkat lensa Ultra-Wide.

Fitur unggulan AI Best Expression juga mampu menyempurnakan ekspresi wajah, seperti mengubah mata tertutup menjadi terbuka, sehingga setiap selfie tampak lebih tajam, ekspresif, dan autentik.

      
