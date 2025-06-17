Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Komdigi Luncurkan Website KIM.ID Sebagai Wujud Transformasi Budaya Tutur di Media Digital

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |19:31 WIB
Komdigi Luncurkan Website KIM.ID Sebagai Wujud Transformasi Budaya Tutur di Media Digital
Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Komdigi Marroli Jeni Indarto pada peluncuran KIM.ID, Cirebon, 17 Juni 2025. (Foto: Komdigi)
A
A
A

CIREBON – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Selasa, (17/6/2025) meluncurkan website KIM.ID, sebuah platform digital untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Platform ini diharapkan dapat memudahkan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi, untuk menjalankan fungsinya.

“KIM salah satu partner (pemerintah) dalam hal terkait bukan hanya menyampaikan informasi tapi juga melakukan advokasi atas isu-isu di masyarakat,”ujar Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Komdigi Marroli Jeni Indarto dalam acara Peluncuran Website KIM.ID di Cirebon.

Dia memaparkan bahwa KIM memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam melakukan diseminasi informasi di level akar rumput, dengan mengedepankan konsep networking, diskusi dan tatap muka langsung.

Menurutnya, Indonesia memiliki budaya tutur yang sudah melekat. KIM ikut melestarikan budaya tutur dengan melakukan pertemuan-pertemuan lintas komunitas. Meski begitu, arus informasi sudah bertransformasi lewat media sosial dan media daring.

KIM.ID diluncurkan untuk mendukung aktivitas KIM dengan merespon transformasi tersebut. Website ini memberikan platform digital bagi KIM untuk tetap bisa melakukan diseminasi informasi yang efektif, misalnya dengan membuat konten video-video pendek yang informatif dan edukatif agar mudah dicerna masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
