Trump Masuki Bisnis Smartphone, Luncurkan Ponsel Seharga Rp8 Juta dan Layanan Seluler

NEW YORK – Donald Trump melisensikan Namanya untuk meluncurkan layanan seluler baru di Amerika Serikat (AS) dan smartphone seharga USD499 (sekira Rp8 juta) dengan pada nama Trump Mobile. Layanan ini diluncurkan anak-anak Trump pada Senin, (16/6/2025) di Trump Tower, Manhattan.

Menurut informasi dari peluncuran tersebut, Trump Mobile akan beroperasi menggunakan jaringan dari tiga operator nirkabel utama AS. Beberapa detail utama tentang usaha tersebut, termasuk tentang mitra keluarga dalam bisnis dan ketentuan keuangan dari kesepakatan lisensi mereka, masih belum dijelaskan.

"Kami akan memperkenalkan paket lengkap produk yang memungkinkan orang datang dan mendapatkan layanan telemedicine di ponsel mereka dengan biaya bulanan tetap, bantuan pinggir jalan di mobil mereka, SMS tak terbatas ke 100 negara di seluruh dunia," kata putra sulung presiden, Donald Trump Jr pada acara tersebut, sebagaimana dilansir Reuters.

Jaringan baru ini akan tersedia dengan harga berlangganan USD47,45 (sekira Rp772 ribu) per bulan, harga yang merujuk pada Trump, yang merupakan Presiden ke-45 AS pada masa jabatan sebelumnya dan sekarang menjabat sebagai Presiden ke-47.

Ponsel Emas

Pengumuman tersebut juga mempromosikan peluncuran "ponsel pintar ramping berwarna emas" yang akan "dirancang dan dibuat di Amerika Serikat."

Keluarga Trump tidak mengungkapkan perusahaan mana yang akan memproduksi ponsel tersebut di Amerika Serikat dan menjualnya seharga USD499.

Meskipun merek-merek teknologi yang berbasis di AS kuat, tidak ada infrastruktur produksi telepon pintar domestik yang signifikan, sebagian besar karena tingginya biaya tenaga kerja, kompleksitas rantai pasokan, dan ketergantungan pada sumber komponen luar negeri.

Eric Trump dalam sebuah podcast pada Senin mengisyaratkan bahwa pengiriman pertama ponsel tersebut pada Agustus mungkin tidak dilakukan di Amerika Serikat.