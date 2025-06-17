Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jelang Libur Sekolah, Ini 9 Komponen Mobil yang Perlu Diperhatikan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |18:49 WIB
Jelang Libur Sekolah, Ini 9 Komponen Mobil yang Perlu Diperhatikan
Jelang Libur Sekolah, Ini 9 Komponen Mobil yang Perlu Diperhatikan (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Libur sekolah menjadi momen yang dimanfaatkan keluarga untuk pergi liburan. Sebagian besar akan menggunakan mobil sebagai kendaraan yang dianggap praktis. Namun, dibutuhkan perawatan agar tak ada masalah sepanjang perjalanan.

Diketahui, mobil memiliki sejumlah komponen penting yang harus dirawat. Karena itu, penting memeriksa komponen tertentu, seperti dibagikan Auto2000, dikutip Selasa (17/6/2025):

1. Ban

Periksa tekanan udara ban sesuai rekomendasi. Inspeksi pula telapak ban, jangan sampai alurnya terlalu tipis atau bahkan habis yang akan membuat mobil sulit dikendalikan. Pastikan dinding ban tidak ada yang benjol atau sobek. Periksa ban serep supaya siap bertugas ketika dibutuhkan.

2. Radiator Mesin

Radiator punya peran penting dalam menjaga suhu kerja mesin. Risiko kalau sampai cairan radiator habis, mesin kendaraan dapat jebol karena overheat. Periksa tabung reservoirradiator dan isi dengan TMO Radiator Coolant kalau kurang. Cek pula kemungkinan bocor pada saluran dan bodi radiator, termasuk potensi sumbatan. 

3. Oli Mesin

Pastikan volume oli mesin sesuai takaran dengan mengeceknya via tongkat pengukur ketinggian oli mesin alias dipstick. Perhatikan penampakannya, kalau berwarna coklat atau berlumpur, segera ganti dengan oli baru. 

4. Brake Fluid

Perhatikan ketinggian tabung penyimpan brake fluid atau cairan rem, kalau berkurang segera tambah. Pastikan pula warnanya tidak keruh, ada lumut, tersumbat, dan tidak ada kebocoran di saluran rem. 

5. AC

Jangan pernah sepelekan tugas AC saat pergi tamasya. AC yang kurang dingin akan mengganggu perjalanan karena membuat penumpang khususnya anak-anak merasa kurang nyaman. Pastikan komponennya dalam kondisi prima dan freon tidak bocor atau kurang. 

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
perawatan mobil mobil Tips Mobil
