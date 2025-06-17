Makin Diminati, Mobil Listrik Bukan Lagi Sekadar Buat Gaya

Makin Diminati, Mobil Listrik Bukan Lagi Sekadar Buat Gaya (Ilustrasi/MG Motor Indonesia)

JAKARTA - Mobil listrik kian populer di Indonesia. Sejak pertama kali meramaikan pasar Tanah Air pada 2022, penjualan mobil listrik meningkat dari tahun ke tahun.

Tren Mobil Listrik Meningkat

Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) di Indonesia pada kuartal pertama 2025 mencapai 16.535 unit. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, penjualan BEV pada Maret 2025 mencapai 8.835 unit. Angka ini meningkat 70,46% dibandingkan Februari 2025 yang tercatat sebanyak 5.183 unit.

Melihat tren ini, apakah mobil listrik sudah siap menjadi pilihan mobilitas utama? Hal ini mengingat awalnya keberadaan mobil listrik sebagai pelengkap gaya hidup.

“Peningkatan minat terhadap kendaraan listrik menunjukkan perubahan cara pandang konsumen. Kini, masyarakat mulai menilai EV bukan hanya dari sisi gaya, tapi dari kemampuannya menjawab kebutuhan mobilitas sehari-hari yang nyata, termasuk perjalanan luar kota," ujar Chief Executive Officer (CEO) MG Motor Indonesia, Frank Zhou, dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025).

2. Mobil Listrik MG

MG Motor Indonesia kini telah memasarkan sejumlah mobil listrik di Tanah Air. Keduanya adalah MG4 EV dan MG ZS EV.

MG4 EV hadir sebagai hatchback listrik dengan dibekali baterai tipis berteknologi “One Pack”. MG4 EV memiliki jarak tempuh hingga 425 km.

Selain itu, mobil ini disematkan sejumlah fitur keselamatan aktif MG Pilot, sistem pendingin baterai canggih, dan konektivitas layar ganda.