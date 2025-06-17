Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Makin Diminati, Mobil Listrik Bukan Lagi Sekadar Buat Gaya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |18:39 WIB
Makin Diminati, Mobil Listrik Bukan Lagi Sekadar Buat Gaya
Makin Diminati, Mobil Listrik Bukan Lagi Sekadar Buat Gaya (Ilustrasi/MG Motor Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Mobil listrik kian populer di Indonesia. Sejak pertama kali meramaikan pasar Tanah Air pada 2022, penjualan mobil listrik meningkat dari tahun ke tahun. 

Tren Mobil Listrik Meningkat

Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) di Indonesia pada kuartal pertama 2025 mencapai 16.535 unit. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Selain itu, penjualan BEV pada Maret 2025 mencapai 8.835 unit. Angka ini meningkat 70,46% dibandingkan Februari 2025 yang tercatat sebanyak 5.183 unit. 

Melihat tren ini, apakah mobil listrik sudah siap menjadi pilihan mobilitas utama? Hal ini mengingat awalnya keberadaan mobil listrik sebagai pelengkap gaya hidup. 

“Peningkatan minat terhadap kendaraan listrik menunjukkan perubahan cara pandang konsumen. Kini, masyarakat mulai menilai EV bukan hanya dari sisi gaya, tapi dari kemampuannya menjawab kebutuhan mobilitas sehari-hari yang nyata, termasuk perjalanan luar kota," ujar Chief Executive Officer (CEO) MG Motor Indonesia, Frank Zhou, dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025). 

2. Mobil Listrik MG

MG Motor Indonesia kini telah memasarkan sejumlah mobil listrik di Tanah Air. Keduanya adalah MG4 EV dan MG ZS EV. 

MG4 EV hadir sebagai hatchback listrik dengan dibekali baterai tipis berteknologi “One Pack”. MG4 EV memiliki jarak tempuh hingga 425 km. 

Selain itu, mobil ini disematkan sejumlah fitur keselamatan aktif MG Pilot, sistem pendingin baterai canggih, dan konektivitas layar ganda. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/15/3190246/byd_atto_1-odfC_large.jpg
Daftar Mobil Listrik Terlaris November 2025, BYD Atto 1 Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/15/3189525/byd_atto_1-vtBn_large.jpg
BYD Harap Insentif Mobil Listrik Dilanjutkan Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183863/byd_atto_1-EoIU_large.jpg
Melonjak 245 Persen, Penjualan Mobil Listrik Tembus 13.935 Unit Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182777/mobil_listrik-CoMu_large.jpg
Insentif Mobil Listrik Segera Berakhir, Konsumen Serbu Diler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3182052/li_mega_terbakar-xa2Y_large.jpg
Buntut Mobil Listrik China Terbakar saat Dikendarai, Belasan Ribu Unit Kena Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181834/bahlil-ekBV_large.jpg
Bahlil Sebut Kajian Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia Rampung Akhir 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement