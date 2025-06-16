Advertisement
Bocoran Ungkap Desain dan Spesifikasi Lengkap POCO F7

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |19:27 WIB
Bocoran Ungkap Desain dan Spesifikasi Lengkap POCO F7
POCO F7.
A
A
A

JAKARTA – Bocoran smartphone flagship POCO mendatang, POCO F7 telah bocor secara online, sehari setelah render berkualitas tinggi dari ponsel tersebut beredar. Tipster Sudhanshu Ambhore membagikan tampilan lengkap POCO F7, termasuk gambar terperinci dari edisi khusus berwarna putih dan perak.

Dilansir Gizmochina, dari segi desain, varian hitam dan putih memiliki tampilan minimalis dengan permukaan mengilap, kamera ganda yang ditumpuk secara vertikal, dan branding yang tidak mencolok. Tidak ada tekstur atau aksen warna di sini. Hanya bagian belakang yang dipoles dengan pulau kamera di kiri atas dan logo Poco di dekat bagian bawah.

Model edisi khusus memiliki desain bagian belakang yang terbagi secara diagonal dengan sentuhan akhir dua warna. Bagian atas mencakup ventilasi tiruan, pola seperti sirkuit tiruan, dan bahkan ada tulisan Snapdragon yang terlihat. Bagian bawah kontras dengan sentuhan akhir perak yang disikat dan logo Poco di sebelah kanan.

Spesifikasi Poco F7

Di bagian dalam POCO F7 ditenagai Snapdragon 8s Gen 4 yang dipasangkan dengan RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.1. Layarnya menggunakan panel AMOLED 6,83 inci dengan resolusi 2772×1280, kecepatan refresh 120Hz, dan kecerahan puncak 3200 nits. Ponsel ini juga mendukung peredupan PWM 3840Hz dan memiliki kecepatan pengambilan sampel sentuh 480Hz.

Layarnya juga menjadi rumah bagi kamera swafoto 20MP. Sementara itu, bagian belakangnya memiliki sensor Sony IMX882 50MP dengan OIS dan lensa f/1.5, serta kamera ultrawide 8MP.

Versi global POCO F7 dikabarkan memilki baterai berkapasitas 6500mAh, lebih kecil dari varian yang diluncurkan di India, dengan kapasitas 7550mAh. Keduanya mendukung pengisian daya cepat kabel 90W.

 

